Arne Slot: "Por la cabeza de Salah pasó que era su último partido con el Liverpool"

La cara de Mohamed Salah era un poema. El egipcio sufrió un pinchazo en la parte posterior de su pierna izquierda en el partido que enfrentaba al Liverpool con el Crystal Palace y tuvo que ser sustituido antes de la hora de juego.

Mirando a la grada, con rostro compungido, el 'Faraón' de Anfield prácticamente se despedía con la mirada de la que ha sido su afición durante nueve temporadas. Salah anunció el mes pasado que no continuaría en el Liverpool el próximo curso, a pesar de tener un año más de contrato con los del Merseyside.

Arne Slot, entrenador del Liverpool, entendió la situación y qué estaba pasando por la cabeza de Salah en ese momento. "Seguro que pensó que era su último partido con nosotros, ya que faltan pocas jornadas para el final del campeonato. Que Salah deje el terreno de juego indica que algo está pasando, pero debemos esperar y ver la gravedad de la lesión", decía el neerlandés.

El egipcio abandonó el campo por su propio pie, lo que añade algo de esperanza, pero Slot no quiso mojarse. "Cuando le hagan pruebas y tengamos el diagnóstico veremos", reiteró el técnico de los 'scousers'.

Desde su país, sin embargo, desvelaron que Salah sufrió algo más que molestias ante el Palace. "Ha sufrido un desgarro en el tendón ⁠de la corva y necesitará cuatro semanas de tratamiento", dijo Ibrahim Hassan, director de la selección nacional de Egipto, a la agencia 'Reuters'.

Slot no descarta que Salah haya jugado su último partido con el Liverpool / EFE

Si se confirma el pronóstico, cualquier contratiempo severo descartaría a Mo Salah para los últimos cuatro encuentros que restan de la Premier League, empezando por el próximo domingo, cuando los 'reds' visitan Old Trafford para medirse al Manchester United, una de sus víctimas favoritas. El egipcio ha anotado dieciséis goles en dieciocho partidos contra los 'red devils'.

Después de la visita al eterno enemigo, el Liverpool recibe al Chelsea y posteriormente se medirá al Aston Villa y Brentford, en el que será la última jornada de la temporada en Anfield.

Futuro incierto

Salah no ha desvelado todavía cuál será el próximo paso en su carrera. El futbolista, a sus 33 años, continúa teniendo cartel, aunque todo hace indicar que seguirá su trayectoria lejos del foco europeo. Competiciones como la liga de Arabia Saudí y la MLS se antojan como sus destinos más probables.