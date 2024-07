Archie Gray, el lateral - pivote estilo Barça de 18 años que romperá la Premier

Tiene 18 años, acaba de completar su primera temporada como profesional en la Championship (segunda división inglesa) y han pagado 41 millones de euros por él. Endrick, Rodrygo o Vinicius, fichados a su misma edad por el Real Madrid, dieron el salto a la élite por un precio similar: 47,5, 45 y 45 millones respectivamente. Son datos que ayudan a cuantificar el nivel del traspaso de Archie James Francis Gray (Archie Gray), nuevo y flamante futbolista del Tottenham Hotspur procedente del Leeds United. Está listo para romperla.

Ha firmado hasta 2030. Nació un 12 de marzo de 2006 en Durham, una ciudad al noroeste de Inglaterra, tiene 18 años y debutará en un proyecto potentísimo de Premier League con apenas experiencia en la élite, pero con todas las ganas del mundo. Y condiciones de sobras. Hasta el momento, la historia de Archie Gray es la de un futbolista formado en las categorías inferiores del Leeds United y labrado a base de trabajo y talento. Hace tiempo que no se veía una joya de su calibre, ni en Leeds ni en el país entero.

Criado en la cantera del club de Yorkshire hasta su debut como profesional, Archie dispone de una curiosa historia familiar ligada al fútbol y a Elland Road. A sus 18 años, representa a la tercera generación de futbolistas de los Gray (es el cuarto de su familia en defender los colores de los 'Whites', hijo de Andy Gray, nieto de Frank Gray y sobrino de Eddie Gray, leyenda del club). Es el mayor de cuatro hermanos, siendo estos tres (Harry, Charly y Jacob) también jóvenes futbolistas de la cantera del Leeds. Ahora le toca triunfar a él.

PRESENTADO A LO GRANDE

Ya es 'Spur'. Archie Gray, presentado como futbolista del Tottenham el pasado jueves 2 de julio, ya se ha puesto a las órdenes de Ange Postecoglou y trabaja con el resto de sus compañeros para preparar la próxima temporada. El anuncio de su fichaje fue un auténtico bombazo para los seguidores del club londinense y también para los aficionados de la Premier, que ven cómo uno de los mayores promesas del fútbol inglés aterriza a un equipo que aspira con volver a la Champions League.

"Es un club enorme y una oportunidad que no podía rechazar", dijo Archie Gray a los medios del club en su presentación. “Estoy muy emocionado de jugar y empezar a trabajar con el equipo. Todavía no lo he asimilado, y no creo que lo haga durante los próximos días. Es una gran oportunidad para mí. Hay tantos nombres importantes en este equipo y, para ser sincero, estoy muy agradecido de poder entrenar con ellos todos los días", afirmó.

Archie Gray, presentado como nuevo fichaje del Tottenham / TOTTENHAM

Ni corto ni perezoso, el bueno de Archie no se escondió y quiso dejar muy claro que no ha venido a pasearse en su salto a la Premier. No se le va a quedar grande. "Hay muchas cosas que tengo que aprender, pero creo que algunos aspectos de la Premier League me convendrán más que elementos de la Championship, creo que estoy preparado para ello. El aspecto físico se adapta mucho a mi juego y creo que el aspecto técnico también me conviene", confesó.

UN INCONFUNDIBLE ESTILO BARÇA

Basta con verle jugar un par de minutos para darse cuenta que estamos ante un potencial talento generacional. En una cuna de crecimiento futbolístico donde predominan los jóvenes triunfadores físicos, explosivos y poderosos en los duelos, con Archie Gray se produce una maravillosa excepción que lo ha llevado hasta el estrellato. Inglaterra, que vive un momento dulce en su producción de futbolistas de nivel élite, ve en el ya futbolista del Tottenham Hotspur a un nuevo crack con 'estilo Barça' que parece nacido en La Masia al que seguir la pista en los próximos años. Aunque todavía tiene mucho por mejorar, estamos ya ante un lateral interiorizado, centrocampista, lateral derecho puro o interior (cualquier fórmula es válida) plenamente asentado entre los grandes.

Partiendo desde el perfil derecho del terreno de juego, el flamante fichaje del Tottenham aprovecha su visión privilegiada para dirigir en construcción y potenciar todo su talento con el balón en los pies. Aunque por físico no lo parezca, también es un gran amante del arte del 'tackle' y no tiene miedo alguno en ir al corte, una faceta que domina a la perfección. No le tiene miedo a ir al corte, pues también es un gran amante del 'tackle', el último recurso para hacerse con el control del esférico. Sin embargo, donde destaca por encima de todo es en la construcción del juego

Si nos fijamos en su mapa de calor de la pasada temporada en los 44 partidos que disputó en Championship (abajo), vemos como efectivamente prioriza su posición desde la derecha pero ocupa también zonas del interior derecho del centro del campo, siendo un 'falso lateral' con un papel predominante en la salida de balón.

El mapa de calor de Archie Gray durante la temporada con el Leeds United / SOFASCORE

Con todo, Archie Gray aterriza en el Tottenham para convertirse en un arma peligrosísima para servicio del Tottenham y de Ange Postecoglou, que tras el fichaje del 'niño mimado' del Leeds y el de Lucas Bergvall, otro joven centrocampista de 18 años fichado por 10 millones de euros, está rejuveneciendo una plantilla con hambre de títulos (si es que por fin logran conseguir alguno). Premier League, prepárate que llega Archie.