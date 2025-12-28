PREMIER LEAGUE
Archie Gray entierra la crisis del Tottenham
Los Spurs derrotaron a un Crystal Palace en caída libre para seguir escalando posiciones en la tabla, aunque todavía no superan el ecuador de la clasificación
EFE
Una jugada a balón parado, un saque de esquina, fue suficiente para que el Tottenham ganara por 0-1 el duelo londinense de Selhurst Park, de la decimoctava jornada, ante el Crystal Palace, que acentúa su bache en la Premier.
Vive de su buen inicio de curso el conjunto del austríaco Oliver Glasner, que inició su declive hace tres semanas. Las derrotas seguidas contra el Manchester City, el Leeds y ahora frente el Tottenham han dejado al Crystal Palace apartado de la zona europea en la que se instaló meses atrás.
El Tottenham, por su parte, reemprende su escalada, aunque su victoria, la primera después de los reveses contra el Nottingham Forest y el Liverpool, no le permite aún sobrepasar el ecuador de la clasificación. Ni siquiera al Palace, con un punto por encima en la tabla.
El último partido del año para los 'spurs' acabó con los tres puntos en su casillero gracias a un córner botado por el español Pedro Porro que recogió en el segundo palo Randal Kolo Muani, que envió el balón al centro del área. Ahí, Richarlison lo prolongó de cabeza hacia Archie Gray, que lo peinó hasta el fondo de la red.
El Crystal Palace reaccionó bien y arrinconó a su adversario, pero no lo suficiente para empatar. Richarlison, después, marcó, pero su gol fue anulado por fuera de juego. Y Wilson Odobert disparó con Dean Henderson batido, pero el tiro se estrelló en un poste y el equipo local se salvó.
El técnico danés Thomas Frank tomó aire para fin de año. Después, a su equipo le espera la visita al Brentford y un partido en casa contra el Fulham.
- El Barça puede pagar cara la explosión de Trincao
- Los errores del Barça con Vitor Roque: una llegada prematura y un alto precio para romper su vinculación
- Otra alternativa de Flick para el central
- El Spotify Camp Nou da otro paso adelante: imagen espectacular desde el asiento más alto
- Mika Mármol, un posible ingreso que se cae para el Barça
- El lío que se le viene al Barça en la portería
- Nuevos detalles de la denuncia de la ex nutricionista del Madrid: 'No cambies nada o te echamos, así llevamos 15 Champions
- Aké valora la opción del Barça, pero el City quiere un traspaso y no una cesión