El árbitro del Tottenham-Liverpool estará en el VAR este fin de semana

Simon Hooper, el árbitro del controvertido Tottenham Hotspur-Liverpool, se encargará de dirigir el VAR este sábado en el Everton-Bournemouth. Hooper no fue apartado por su actuación en el duelo entre 'Spurs' y 'Reds' en el que el VAR no validó un gol de Luis Díaz que era legal y que el linier anuló por fuera de juego. Pese a que la jugada se revisó en el VAR, un "error humano" provocó que no se revirtiera la decisión y se perjudicó al Liverpool, que en ese momento se hubiera adelantado en el marcador y que terminó perdiendo el encuentro.

Los colegiados que estuvieron en el VAR, Darren England y Dan Cook, sí han sido apartados y además de no haber dirigido ningún encuentro entre semana en el Championship (Segunda división inglesa), tampoco han sido incluidos en los encuentros de este fin de semana en la Premier League.

El Liverpool criticó las decisiones ocurridas en ese partido, ha pedido una "investigación transparente" y reclamó los audios del VAR, para entender qué pasó. Además, los de Jürgen Klopp, que terminaron jugando con nueve jugadores, han apelado la expulsión por roja directa de Curtis Jones.