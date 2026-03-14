Un árbitro se 'cuela' en la arenga prepartido del Chelsea

Liam Rosenior ha introducido varias cosas en el Chelsea. La principal, ha devuelto al club 'blue' a la senda ganadora y a las posiciones europeas de la Premier League tras las malas rachas que encadenó Enzo Maresca a principio de temporada.

El inglés, tras 16 partidos dirigiendo al equipo de Londres, ha puesto su huella en diferentes facetas del juego, y también en otras que responden más a una rutina. Una de las más virales las últimas semanas ha sido la se la arenga prepartido alrededor del balón en el punto central del terreno de juego. Una imagen que busca desestabilizar al rival y lleva partidos viralizándose en Inglaterra, pero esta semana ha tomado una nueva dimensión.

Y es que el Chelsea, antes del partido ante el Newcastle de este sábado en Stamford Bridge, 'incluyó' en ella al árbitro del partido, Paul Tierney.

El colegiado inglés se quedó encima del balón y decidió no moverse pese a que se le acercaron los futbolistas locales, para hacer su piña y su grito antes de dar por comenzado el encuentro.

Incluso jugadores como Cole Palmer o el capitán Reece James le dijeron que se apartara, pero Tierney no accedió ante la incredulidad del resto de futbolistas, que sonreían ante la imagen, y entre todos ellos dejaban una de las instantáneas más increíbles de los últimos tiempos.

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Tierney escuchó el discurso de James y 'participó' en el grito de los jugadores del Chelsea antes de su partido ante el Newcastle, próximo rival del FC Barcelona en la Champions League. El partido entre los 'magpies' y los culés será en el nuevo Spotify Camp Nou tras la ida en Saint James Park (1-1).