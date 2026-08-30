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Arbeloa sigue a cero en la Premier

El equipo de Álvaro Arbeloa encadena su segunda derrota consecutiva en la Premier League tras caer ante el Sunderland en un partido igualado

Arbeloa: "Necesitamos goles más allá de Gonzalo"

Arbeloa: "Necesitamos goles más allá de Gonzalo"

Arbeloa: "Necesitamos goles más allá de Gonzalo" / Perform

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EFE

Álvaro Arbeloa sigue a cero en la Premier League. Su Fulham sumó este domingo su segunda derrota consecutiva, esta vez contra el Sunderland y aún no sabe lo que es puntuar en el campeonato liguero.

Pese a la buena imagen dada en la Copa de la Liga contra el Wimbledon, que no deja de ser un equipo de League One (Tercera división inglesa), el Fulham volvió a la senda de la derrota, la segunda en menos de una semana tras caer ante el Chelsea el lunes en Craven Cottage.

Ese partido dejó muchas dudas en defensa para los londinenses, que en la visita al Sunderland fueron más sólidos y seguros y aguantaron el 0-0, además de gozar de alguna buena ocasión, hasta que en el minuto 75 Wilson Isidor les ejecutó.

A la contra, el delantero de Haití aprovechó una mala salida de Bernd Leno para adelantar a los 'Black Cats' y condenar a una nueva derrota al Fulham, que a la espera de que se completen el resto de resultados de la jornada es decimoquinto con cero puntos en dos jornadas.

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En el peor de los casos, es imposible que acabe en descenso la jornada ya que tanto Coventry City como Crystal Palace y Tottenham Hotspur tienen peor diferencia goleadora que ellos. El próximo fin de semana, los de Arbeloa recibirán en casa al Crystal Palace, que tampoco sabe lo que es sumar en este inicio de curso.

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