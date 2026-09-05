Arbeloa, retratado en Inglaterra

Cero de nueve para el Fulham de Álvaro Arbeloa en la Premier League. El conjunto londinense, bautizado coloquialmente como el ‘Real Fulham’ tras la llegada de tres jóvenes talentos de La Fábrica —Gonzalo, César Palacios y Manuel Ángel—, sigue sin levantar cabeza. Los 'Cottagers' sumaron su tercera derrota consecutiva después de dejar escapar una ventaja ante el Crystal Palace, que remontó en Craven Cottage para llevarse los tres puntos (2-3).

Tres partidos, tres tropiezos y un preocupante cero de nueve que empieza a pesar sobre el proyecto de Arbeloa. Los del oeste de Londres llegaron a estar por delante en el marcador hasta en dos ocasiones, la segunda de ellas gracias al exmadridista César Palacios, pero sucumbieron ante el doblete de Tyrick Mitchell y el tanto decisivo de Ben Chillwell.

Primer triunfo para unos 'eagles' que también estrenan entrenador este curso, un Pierre Sage que hizo maravillas en el Lens y dio la bienvenida a Chillwell el último día del mercado. El inglés dejó el Estrasburgo a cambio de 10 millones y marcó apenas tres minutos después de saltar al césped

César Palacios marcó su primer gol con el Fulham / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Cero de nueve

El Fulham está pagando cara la falta de experiencia en la élite de buena parte de su plantilla. En una competición tan física, intensa y exigente como la Premier League, esa inexperiencia pesa, especialmente en un equipo que ha apostado de manera decidida por el talento joven procedente de La Fábrica: Gonzalo, César Palacios y Manuel Ángel. Los tres juntos, por cierto, costaron la friolera de 54 millones de euros, siendo el '9' el más caro (40M).

A ellos se suman otros jóvenes como Shea Charles, llegado desde el Southampton del Championship, y Affengruber, prometedor central procedente del Elche. Además, la plantilla acusa las bajas de pesos pesados como Harry Wilson, Issa Diop, Sasa Lukic o su máximo goleador, Raúl Jiménez.

Pese a practicar un fútbol atractivo y vistoso en ataque, con futbolistas interesantes como Josh King - también goleador -, Oscar Bobb, Palacios o Gonzalo, concede con demasiada facilidad atrás.

El proyecto de Arbeloa, por tanto, necesita tiempo, pero la Premier no suele concederlo. El técnico salmantino, cariacontecido tras la derrota, recibió los primeros abucheos de Craven Cottage.

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Queda un mundo por delante, pero el Fulham, un equipo instalado en la zona media de la tabla durante las últimas temporadas, ya ocupa puestos de descenso. El balance, de momento, es muy pobre: cero puntos, cinco goles a favor y siete en contra. Arbeloa, por cierto, es el tercer entrenador del Fulham que se queda sin sumar un solo punto en sus tres primeros partidos de Premier League.