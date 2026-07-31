Arbeloa no se olvida del Madrid: su plan para el Fulham va más allá de los 40 millones por Gonzalo

Álvaro Arbeloa ha cambiado el Santiago Bernabéu por Craven Cottage, pero todavía no ha cambiado de idioma futbolístico. Habla inglés, conoce muy bien la Premier League y sabe perfectamente dónde se ha metido, aunque su discurso continúa sonando a Real Madrid.

En sus primeras semanas al frente del Fulham ha repetido las palabras que quiso inculcar en el Bernabéu. Esfuerzo, valentía, personalidad y correr hasta el final. "El talento sin esfuerzo no vale nada", les dijo a sus jugadores en su primer discurso. Londres es de nuevo su casa, pero Madrid sigue siendo su referencia, aunque ya no tiene Champions a las que hacer referencia.

Su paso por el primer equipo blanco fue corto, intenso y difícil de olvidar. Tuvo sus noches de Champions, arengas de "a ellos, a ellos, a ellos", peticiones de aplausos para sus jugadores y comparecencias ante la prensa que parecían calculadas para enchufar al madridismo. Defendió al club, a Florentino Pérez y a sus futbolistas incluso cuando el juego ofrecía pocas razones para el entusiasmo. Y dejó frases para el recuerdo, desde las apelaciones al sudor y al escudo hasta aquel "tampoco soy Gandalf el Blanco" que sorprendió a todos los presentes.

Arbeloa quiere llevarse jugadores de La Fábrica para el Fulham / EFE

En lo deportivo, sin embargo, hubo poca cosa que destacar. Su Madrid cayó ante el Albacete en la Copa del Rey, fue eliminado por el Bayern en los cuartos de final de la Champions League y terminó segundo en Liga, sin títulos. Arbeloa dirigió 28 partidos, con 18 victorias, dos empates y ocho derrotas, antes de acordar su salida. Un fracaso total para los exigentes parámetros del club. En el Madrid, competir no basta. Y él acabó en la calle.

Ahora empieza de nuevo en un escenario que conoce bien. Arbeloa disputó 98 partidos con el Liverpool y cerró su carrera en el West Ham, de modo que la cultura inglesa, el ritmo de la Premier y la exigencia de sus estadios no deberían sorprenderle. El Fulham quiere un proyecto a largo plazo, por eso le ha firmado un contrato hasta 2029, y le ofrece tiempo para construir, margen para equivocarse, a priori, y una plantilla sin la obligación de levantar un título cada primavera. Es decir, todo lo que no tuvo en el club blanco.

Arbeloa está intentando instalar el mensaje que quería transmitir al vestuario del Madrid: primero, el compromiso; después, el fútbol. Pero su inspiración blanca va más allá y mira a Valdebebas para reforzarse. Gonzalo García es el gran deseo para el ataque y su fichaje se convertirá en realidad después de desembolsar la barbaridad de 40 millones de euros por el 70% de los derechos del jugador.

Gonzalo García celebra su gol ante el Leganés / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

También quiere a César Palacios, centrocampista al que conoce de la cantera y cuya incorporación aparece como una operación más accesible. En su caso, serán 10 millones más para el Madrid por el 70% de los derechos del canterano. Y pueden venir más. Al salmantino también le interesa Franco Mastantuono, para sumar creatividad en tres cuartos de campo, y Fran García, para el lateral izquierdo.

César Palacios, jugador del Real Madrid / Instagram @cesitar_10_

Fuera del radar blanco, los últimos rumores apuntan a un interés del Fulham en jugadores como Geny Catamo, extremo del Sporting de Portugal, Nestory Irankunda, una de las perlas de Australia en el Mundial y actual jugador del Watford, y Charlie Cresswell, defensa central inglés del Toulouse.

Lo cierto es que en Craven Cottage hay una buena base, con piezas como Bassey, Bobb, Iwobi, Smith Rowe y Berge. Pero las opciones del Fulham dependerán del mercado y de la capacidad de Arbeloa para convertir su discurso en fútbol.

Con dos o tres refuerzos de nivel, el equipo puede instalarse en la zona media y mirar hacia arriba. Sin ellos, el nuevo técnico tendrá que ganar partidos con intensidad, orden y fe. Exactamente como prometió. Habrá que ver si Arbeloa ha pasado página en lo sentimental.