Arbeloa la lía parda: ¡lo expulsan y el Fulham se retira del campo!

Imagen bochornosa la que dejó el Fulham de Álvaro Arbeloa en la XXXVI edición del Trofeo Costa del Sol. El conjunto inglés, que ha revolucionado el mercado de fichajes incorporando a media Fábrica, visitaba al Málaga CF para disputar el emblemático torneo veraniego y acabó marchándose de tierras andaluzas de la manera más esperpéntica.

Después de terminar el encuentro con empate 2-2, tras encajar el tanto malaguista de penalti en el minuto 90, el Fulham se negó a disputar la tanda de penaltis que debía decidir el campeón. Una situación insólita que terminó con Álvaro Arbeloa expulsado tras enfrentarse verbalmente al árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias. El club londinense justificó su polémica decisión alegando que los lanzamientos desde los once metros no figuraban en el contrato del encuentro.

En lo deportivo, el Fulham de Arbeloa salió mucho más enchufado que el Málaga y pudo adelantarse muy pronto con una ocasión de Gonzalo dentro del área pequeña. El conjunto inglés hacía daño por las bandas, tanto por la de Sessegnon como por la de Castagne, mientras Alfonso Herrero achicaba agua como podía.

El Málaga se enfrentó al Fulham en el Trofeo de la Costa del Sol / EUP

La superioridad visitante terminó dando sus frutos en el minuto 24. Sessegnon apareció en el segundo palo y cabeceó prácticamente a placer un centro llegado desde la otra banda para poner el 0-1. Poco después llegó la pausa de hidratación, momento que aprovechó Funes para reorganizar a su equipo.

El cambio en el Málaga se hizo notar. Los de Funes recuperaron el balón y encontraron el empate en una buena jugada iniciada por Larrubia. El extremo desbordó por la banda y puso el centro para Chupete, que batió a Leno con un remate que pasó entre las piernas del guardameta. Tras el paso por vestuarios, el guion parecía mantenerse.

Pero cuando mejor estaba el Málaga, el Fulham volvió a golpear. Castagne encontró de nuevo espacio por la derecha y puso el balón para un Iwobi que apareció completamente solo en el segundo palo. Otro despiste defensivo que volvía a castigar al conjunto malagueño.

Un final bochornoso

No obstante, el Málaga todavía tenía algo que decir. Los andaluces siguieron insistiendo y acabaron encontrando el premio en los últimos compases. Rafita provocó un penalti y Jauregi se encargó de transformarlo. 2-2 y a los penaltis. O no.

Fue entonces cuando llegó el episodio más polémico de la noche. Durante la pausa previa a los lanzamientos, Arbeloa mantuvo una fuerte discusión con Ortiz Arias y terminó viendo la tarjeta roja directa. En medio de la tensión, el Fulham decidió abandonar el terreno de juego y no participar en la tanda que debía decidir el campeón.

Un desenlace inesperado y especialmente controvertido que dejó al conjunto inglés como protagonista de una de las escenas más surrealistas que se recuerdan en la historia del Trofeo Costa del Sol.