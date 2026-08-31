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PREMIER LEAGUE

Arbeloa explota tras perder de nuevo con el Fulham: "Ni siquiera luchamos, no corrimos; hubo un nivel técnico deficiente"

El exentrenador del Madrid cargó duramente contra sus jugadores: "No me gustó la actitud del equipo"

Arbeloa: "Necesitamos goles más allá de Gonzalo"

Arbeloa: "Necesitamos goles más allá de Gonzalo"

Arbeloa: "Necesitamos goles más allá de Gonzalo" / Perform

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Jordi Delgado

Jordi Delgado

El Fulham de Álvaro Arbeloa sumó este domingo otra derrota en la Premier League al caer por 1 a 0 ante el Sunderland. Se trata de la segunda derrota en dos jornadas de liga para el exentrenador del Real Madrid, que no ha sumado aún puntos esta temporada.

Después del encuentro, el técnico cagó de forma dura contra sus jugadores

"Ni siquiera luchamos, no corrimos; hubo un nivel técnico deficiente. No estuvimos metidos en el partido. Empezamos mejor la segunda parte durante 10 ó 15 minutos, pero un partido dura 90 minutos y hoy merecimos perder", dijo a la 'BBC'. "No me gustó la actitud del equipo".

En la primera jornada, el Fulham también perdió ante el Chelsea de Xabi Alonso (2-3), también exentrenador merengue.

"Contra el Chelsea en casa, es fácil correr y luchar, pero hay que hacerlo en cada partido", continuó Arbeloa. "Se trata de carácter, mentalidad y ambición. No ganamos ningún balón dividido. Queremos ser competitivos, es lo más importante para un equipo. No estuvimos a nuestro nivel; necesitamos demostrar algo más".

El próximo partido del Fulham es en Craven Cottage ante el Crystal Palace el próximo sábado.

"Tendremos días malos con el balón, pero no me gustó la actitud de mi equipo... Hemos trabajado muy duro durante la pretemporada y, en el partido contra el Chelsea, vi la actitud que quiero ver en mi equipo. Esa actitud debe mantenerse también fuera de casa. El Sunderland es un equipo duro en un estadio complicado, pero necesitamos mostrar algo más", añadió.

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Y finalizó: "Tenemos una semana para preparar el partido en casa contra el Palace. Sabemos lo importante que será. Tenemos que trabajar al máximo. Necesitamos luchar por cada balón y correr desde el primer minuto hasta el pitido final. Debemos ser conscientes de que somos el Fulham y tenemos que luchar".

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