Arbeloa tiene crédito

Álvaro Arbeloa está afrontando su primera gran prueba como entrenador en la Premier League. El técnico español llegó a Craven Cottage después de un breve paso por el primer equipo del Real Madrid. El exfutbolista blanco asumió el cargo en enero tras la salida de Xabi Alonso y su etapa al frente del primer equipo terminó al finalizar la temporada.

Poco después, el Fulham apostó por él para sustituir a Marco Silva. El club londinense hizo oficial su llegada en el mes de julio con un contrato de tres temporadas. Arbeloa afrontaba así su primera experiencia en Inglaterra como entrenador, en un proyecto que le daba la responsabilidad de construir un equipo a su medida.

Alvaro Arbeloa, en la Premier League con el Fulham / DANIEL HAMBURY / EFE

Sin embargo, el comienzo en la Premier no ha sido el esperado. El Fulham perdió sus tres primeros encuentros de Liga. Cayó por 3-2 ante el Chelsea en Craven Cottage, perdió 1-0 contra el Sunderland y volvió a quedarse sin premio frente al Crystal Palace, que remontó dos veces para imponerse por 3-2. En esos tres encuentros, el equipo de Arbeloa encajó siete goles y sumó cuatro a favor.

La derrota ante el Palace elevó todavía más la presión alrededor del técnico español. Los resultados habían generado dudas sobre el nuevo proyecto y sobre la capacidad del equipo para corregir sus problemas defensivos.

Además, el Fulham llegó a la cuarta jornada con la necesidad de reaccionar en uno de los escenarios más complicados de Inglaterra. Pero la visita a Anfield terminó con un empate sin goles que permitió a Arbeloa sumar su primer punto en la Premier. El conjunto londinense ofreció una imagen más sólida y consiguió mantener al Liverpool sin marcar.

Confianza en Arbeloa

Es en este contexto, el medio inglés TEAMtalk, apunta que el Fulham no tiene ninguna intención de despedir a Arbeloa pese al complicado arranque. La directiva mantiene su confianza en el entrenador español y considera que existen señales alentadoras mientras continúa implantando sus ideas en el equipo.

Arbeloa, en Craven Cottage / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

De acuerdo con esta información, pese a algunos rumores, el club inglés también ha rechazado que exista un problema generalizado dentro del vestuario. Tan solo se trata de algunos jugadores que no están satisfechos con los minutos de los que están disponiendo, una situación habitual en cualquier vestuario. En cualquier caso, la continuidad del técnico español parece, por el momento, garantizada.

De esta manera, el empate en Liverpool puede servir además como un punto de apoyo para el proyecto. Arbeloa destacó después del encuentro la actitud de sus jugadores y la capacidad del Fulham para competir ante uno de los grandes de la competición. El equipo sigue necesitando resultados, pero Anfield permitió al técnico español abandonar el casillero de cero puntos y recuperar parte del crédito perdido durante las tres primeras jornadas.

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Ahora llega otro tramo exigente para el Fulham. El siguiente compromiso será el martes 15 de septiembre ante el West Ham en la tercera ronda de la Carabao Cup. Después llegará otro partido de máxima exigencia en la Premier, el domingo 20 de septiembre contra el Manchester United en Craven Cottage.