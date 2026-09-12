Arbeloa cosecha su primer punto en la Premier frente al Liverpool

El entrenador español Álvaro Arbeloa puede haber salvado de momento su puesto en el Fulham, tras conseguir este sábado su primer punto en la Premier League después de cuatro jornadas con un empate a cero en Anfield ante el Liverpool.

Su Fulham, que había perdido los tres primeros encuentros ligueros, dio la cara en Anfield, planteó un buen partido ante el Liverpool del también español Andoni Iraola y mereció llevarse los tres puntos contra un equipo que no se pareció en nada al que venció entre semana al Atlético de Madrid.

Los 'Reds', fruto del cansancio quizás, no dieron la talla y más allá de un remate al larguero de Víctor Muñoz en la primera parte no merecieron el triunfo, pese a jugar en casa y hacerlo contra uno de los conjuntos que en este arranque de campaña parecen predestinados a luchar por no descender.

De hecho, los 'cottagers' gozaron de las mejores ocasiones. En la primera parte, Gonzalo García estuvo a punto de adelantar a los suyos en una lío dentro del área en el que el ex del Real Madrid logró regatear a Alisson hasta que Jacquet, en la línea de gol, repelió su disparo.

En la segunda mitad, Kevin, Antonee Robinson y King probaron a Alisson, muy seguro, pero siempre es un signo preocupante cuando el mejor del Liverpool es el brasileño.

El empate rebaja la alegría del Liverpool después del gran partido entre semana contra el Atlético. Es el tercer empate en cuatro jornadas para los de Iraola. Newcastle United, Nottingham Forest y ahora Fulham, dos de ellos, además, en Anfield.

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El inicio de campaña no es bueno para los de Iraola, pese al oasis de la 'Champions', y este empate les relega a la sexta posición con seis puntos de doce posibles. Para el Fulham, el empate es más anímico que otra cosa. Suma un punto de doce y ocurra lo que ocurra en el resto de la jornada seguirá en puestos de descenso.