Araujo recupera su sello en su debut con el Liverpool

El de Ronald Araujo fue, seguramente, uno de los movimientos más inesperados e inmediatos del mercado de fichajes estival. El fútbol nunca dejará de sorprendernos y el charrúa necesitaba un soplo de aire fresco para sacar a relucir toda su confianza y potencial sobre el verde, y qué mejor contexto y entrenador como Andoni Iraola para lograrlo.

El debut del uruguayo llegó en un amistoso frente al Como de Cesc Fàbregas. Fue el último test de la pretemporada y se saldó con un triunfo por 2-0 gracias a los goles de Gakpo y del también debutante Jacquet. Y lo cierto es que, Araujo, que comenzó desde el banquillo y saltó al césped en el segundo tiempo, dejó muy buen sabor de boca en sus primeros minutos como 'red'.

Se vieron pinceladas de aquel Araujo que se hizo un hueco en el primer equipo azulgrana a base de carácter, constancia y superioridad física: anticipaciones, convicción con balón o poderío en los duelos. Y, al final, de eso se trata este nuevo reto lejos de Barcelona.

Araujo aceptó su realidad y decidió emprender este distinto pero a la vez ilusionante reto en su carrera de la mano de un Iraola que insistió en su incorporación: "Estoy emocionado de estar aquí en este gran club con tanta historia. Estoy emocionado de conocer a mis compañeros, emocionado de empezar a jugar, y estoy muy motivado y con muchas ganas de empezar", declaró para los medios del club inglés.

Iraola tiene un don especial para sacar el máximo rendimiento y potencial de sus futbolistas. Lo hizo con Huijsen, Zabarnyi y Senesi en el Bournemouth, precisamente centrales como Ronald. Ahora, el técnico del Liverpool ha quedado encantado con las prestaciones del culé tras su debut: "Ronald jugó muy bien cuando entró. Cuando tienes dos caras nuevas [Jacquet], siendo su primer partido, lo hacen muy bien".

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"Qué lindo fue debutar en Anfield! Muchas gracias a todos por el cariño y la bienvenida!", escribió Araujo en su perfil de 'Instagram' tras el debut. El Liverpool se estrena en la Premier League el próximo domingo 23 de marzo en St James' Park frente al Newcastle. E Iraola deberá decidir quién será el acompañante de Van Dijk en el eje de la zaga: Araujo o Jacquet.