Araujo, Jacquet y un nuevo rol en Anfield

Es extraño ver a Ronald Araujo con una camiseta que no es la del Barça (ni la de Uruguay). El defensa central uruguayo llegó a Barcelona en 2018 procedente de Boston River. Desde entonces, siempre ha defendido al cuadro culé. Este verano llegó el momento de volar lejos del nido y lo hizo como cedido para desembarcar en uno de los equipos más importantes de Inglaterra, el Liverpool de Andoni Iraola.

La Premier League podía ser un destino idóneo. Siempre se ha dicho que el charrúa, un portento físico en toda regla, encajaría muy bien en una liga en la que el físico es tan importante como en la inglesa. Pero tiempo al tiempo. Aún se está adaptando a su nueva vida.

Araujo se estrenó con el Liverpool en Newcastle / ADAM VAUGHAN / EFE

El uruguayo ha participado en los dos primeros partidos de la Premier League. Debutó ante el Newcastle y sumó más minutos en Anfield ante el Forest. Entró en los momentos clave del partido, con su equipo 1-2 abajo, y cometió una falta a los tres minutos de pisar el césped que le costó la amarilla. Una falta táctica de manual, camuflada de placaje, para cortar una contra rival.

Iraola lo está adaptando con cuentagotas al fútbol inglés, ya que, por ahora, parece que Jérémy Jacquet es el principal elegido para acompañar a Virgil van Dijk en el costado derecho de la defensa. No es todavía el papel que probablemente imaginaba Araujo cuando aceptó salir del Barcelona para incorporarse al proyecto de Iraola. Pero aún queda mucho pescado por vender.

La primera lectura es bastante evidente. El Liverpool ha invertido muchísimo en Jérémy Jacquet y lo ha hecho pensando en el presente, pero sobre todo en el futuro. El francés, todavía muy joven, llegó procedente del Rennes después de que el Liverpool cerrara su fichaje con meses de antelación, a cambio de 63,6 millones de euros.

23 August 2026, United Kingdom, Newcastle Upon Tyne: Newcastle United's William Osula (L) and Liverpool's Jeremy Jacquet battle for the ball during the English Premier League soccer match between Newcastle United and Liverpool at St James' Park. Photo: Owen Humphreys/PA Wire/dpa 23/08/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

El central de Bondy, de solo 21 años, lo tiene todo para triunfar en la élite. 1,90 metros, agilidad, potencia, juego aéreo y unos pies más que dignos para un defensa de estas dimensiones. Iraola, por tanto, parece estar construyendo el futuro 'red' alrededor de Jacquet. Y ahí aparece el verdadero interés del papel de Araujo.

Un padre junto a Van Dijk

Araujo puede convertirse en el adulto de la pareja. No necesariamente porque vaya a jugar menos minutos de los que merece, sino porque su perfil permite a Iraola cambiar la naturaleza de su defensa. Van Dijk sigue siendo la referencia. Jacquet representa el futuro.

Y Araujo puede funcionar como ese punto intermedio: un central experimentado, con una agresividad competitiva que puede resultar especialmente útil en Inglaterra y que puede ayudar a Jacquet a pulir sus carencias, junto a los consejos del capitán, claro.

NEWCASTLE (United Kingdom), 23/08/2026.- Ronald Araujo of Liverpool looks on during the English Premier League match between Newcastle United and Liverpool FC, in Newcastle, Britain, 23 August 2026. (Reino Unido) EFE/EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. / ADAM VAUGHAN / EFE

La temporada es larga. Mucho. Champions League, Premier League, FA Cup, Carabao Cup... Cuantas más opciones tenga un entrenador para rotar, mejor. Pero, más allá del calendario, hay una cuestión táctica que le puede dar más minutos en Anfield.

Iraola quiere un Liverpool agresivo, vertical y con laterales capaces de atacar. Jérémy Frimpong es una pieza especialmente importante en ese plan. Pero cuanto más alto juegue Frimpong, más espacio queda a su espalda.

¿Guardián de Frimpong?

Araujo puede ser un buen guardián del neerlandés si está bien físicamente. Su velocidad, potencia y capacidad para corregir hacia atrás pueden permitir que Frimpong juegue más arriba y, por lo tanto, ayudar a que el Liverpool se instale en campo rival con más facilidad.

Porque si Frimpong tiene que pensar constantemente en lo que deja a su espalda, pierde parte de su mejor virtud, que es el descaro y el desborde. Si Araujo puede cubrir metros, ganar duelos y corregir, el nuevo Liverpool puede permitirse asumir más riesgos.

LIVERPOOL (United Kingdom), 29/08/2026.- Virgil van Dijk (C-L) and Jeremy Jacquet (C-R) of Liverpool in action during the English Premier League match Liverpool FC against Nottingham Forest, in Liverpool, Britain, 29 August 2026. (Reino Unido) EFE/EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. / ADAM VAUGHAN / EFE

Sobre el papel, Araujo parece diseñado para Inglaterra. Pero la Premier League también puede atacar precisamente algunos de sus puntos de riesgo. La primera dificultad será la velocidad de las transiciones, donde el equipo de Iraola sufrió en Newcastle y también en Anfield. El primer gol visitante nació de una transición rápida iniciada con un balón largo de Matz Sels.

Ese tipo de fútbol obliga a Araujo a defender muchas veces hacia su propia portería. Y una cosa es ser poderoso en un duelo frontal y otra muy distinta controlar durante 90 minutos a atacantes que cambian de dirección, atacan el espacio y aparecen después de una segunda jugada. Unos incordios, hablando claro.

De momento, por detrás de Jacquet, pero cada vez sumando más minutos con Iraola, Araujo va arrancando motores para ser importante lejos del Camp Nou. El reto es más que interesante. ¿Lo superará con suficiencia?