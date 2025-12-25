Antoine Semenyo, el extremo de 75 millones que ha elegido a Guardiola: fan de la WWE y rechazado por todos

Hace tiempo que Antoine Serlom Semenyo (Londres, 2000) dejó de ser un nombre desconocido. Y se lo ganó con méritos propios. A base de goles, carreras, regates y, por qué no decirlo, celebraciones extravagantes. El internacional ghanés, desde su debut internacional en 2022, se ha consolidado como un extremo peculiar, pero determinante. Es el objeto de deseo de muchos clubes de la liga inglesa. Mejor dicho, del Big Six, los únicos con capacidad para afrontar su multimillonario fichaje desde el Bournemouth de Andoni Iraola. Sin embargo, hace unos años apenas despertaba interés.

Como es habitual, cuando un futbolista empieza a rendir en la Premier League se le vincula rápidamente con los grandes equipos de la competición británica. No ha sido distinto con Semenyo, a quien se relaciona con Chelsea, Tottenham, Manchester United o Manchester City. Precisamente el City, dirigido por Pep Guardiola, sería el club que tendría más avanzada su incorporación.

Cláusula de 74 millones de euros

Rumores al margen, lo interesante del caso de Semenyo es la brusquedad de su explosión futbolística. El Bournemouth lo fichó seis meses antes de la llegada de Iraola, en enero de 2023, procedente del Bristol City, a cambio de poco más de 10 millones de euros. Hoy, el conjunto de Bournemouth remite a su cláusula de rescisión, fijada en 74 millones. Pero los inicios no fueron nada fáciles.

Antoine Semenyo, extremo del Bournemouth, el gran deseo de toda la Premier League / Jon Super

Fue rechazado por numerosos clubes de la Premier: Arsenal, Tottenham, Fulham, Crystal Palace… Incluso el West Ham, que en 2018 no solo descartó a Semenyo, sino también a Michael Olise. "Cuando tienes 15 o 16 años no sabes cómo lidiar con ello. Tuve muchas dudas, pero esas experiencias me han ayudado a ser el futbolista que soy hoy", explicó el jugador en una entrevista concedida a 'Football Focus'.

Inspirado en Booker T

Sea como fuere, todo eso ha quedado atrás. Hoy, Semenyo es uno de los jugadores más destacados de la liga inglesa gracias a su verticalidad y potencia. Una ‘bala’ de 1,85 metros que aporta gol, visión de juego y desequilibrio en el uno contra uno, cualidades que, en un equipo de primer nivel, pueden marcar diferencias. Esta temporada, en un Bournemouth que acumula ocho partidos sin ganar, suma ocho goles y tres asistencias en 16 encuentros de Premier League.

También se ha convertido en una figura mediática por sus looks y celebraciones, muy populares entre los aficionados a la WWE. En más de una ocasión ha festejado sus goles imitando la maniobra del mítico Booker T, dos veces miembro del Salón de la Fama, conocida como 'Spinaroonie'. Muchas ganas de verlo dar el salto más importante de su carrera. ¿Será en el City?