Un año de la promesa cumplida de Oasis: "Si el Manchester City gana la Champions League, voy a llamar a mi hermano y reunir a la maldita banda"

Hace exactamente un año, el 27 de agosto de 2024, que Oasis anunció que volvía a los escenarios. La reconciliación entre Liam y Noel Gallagher marcó el final de 15 largos años de espera y no se podría entender sin el Manchester City, la gran pasión de los dos artistas. En 2023, Liam prometió juntar a la "maldita" banda si los 'SkyBlues' ganaban la Champions League y, como todos sabéis, Guardiola no falló; y Liam tampoco.

Este 2025 los jóvenes -y los ya no tan jóvenes- han vuelto a tener voz con el regreso de los 'Reyes del Britpop': dos artistas rebeldes que en la década de los 90 se erigieron como portavoces de una juventud de clase obrera británica sin futuro, víctima de la crisis que azotaba el territorio. Sin trabajo y con la recesión económica haciendo estragos, el grupo de los hermanos Gallagher fue, como su nombre indica, un oasis entre tanta precariedad. Sus letras se convirtieron en himnos, sus conciertos en acontecimientos únicos y, aunque llegaron a la cima del panorama musical, siempre se consideraron simples aficionados del Manchester City: "Me gustaba el City antes que nada, antes que la música", llegó a declarar Noel.

Oasis y el Manchester City: símbolos de la clase obrera mancuniana

Como explicaba el guitarrista principal del grupo, el fútbol llegó a la vida de los Gallagher mucho antes que la música. Como en la mayoría de nosotros, la pasión por su equipo vino impuesta desde casa, concretamente por su padre, Tommy Gallagher. Ambos hermanos nacieron en el seno de una familia trabajadora con orígenes irlandeses en Burnage, un barrio obrero de Manchester que forjó el estilo de su música, de su vida y, como no, de su gusto futbolístico. Pues, en ese entonces, el Manchester City era la férrea representación de la clase obrera mancuniana. Una representación que, con los años, compartió junto al grupo de los Gallagher.

Los hermanos Gallagher, grandes seguidores del Manchester City / Binaural

El apogeo de la banda fue en los 90, coincidiendo con el peor momento del Manchester City. En esos años, lejos de la opulencia del jeque Mansur, los ingleses bajaron hasta la tercera división. La caída fue dura y anticipaba años de gran inestabilidad en Maine Road. Aun así, fueron los años en que títulos como 'Wonderwall' o 'Don't look back in anger'-las obras más populares del grupo- se convirtieron en himnos oficiosos del club. El oficial siempre será 'Blue Moon', canción escrita por Richard Rodgers y Lorenzo Hart en 1934, que fue acuñada por la afición 'Cityzen' en 1990 y versionada por el propio Liam Gallagher en 2011.

Del City antes y después del éxito

En 2008, el club fue adquirido por un fondo inversor de Emiratos Árabes Unidos y, un año después, Oasis desapareció. Las constantes peleas entre los dos hermanos y el desgaste de los años supusieron el fin de uno de los grupos más influyentes de la historia, coincidiendo con el adiós al City más obrero. La banda jamás vivió la era dorada del club, pero sí lo hicieron los dos hermanos por separado, pues ambos han seguido profesando una devoción prácticamente religiosa al conjunto inglés. En el caso de Liam, era habitual verlo en las gradas del Etihad Stadium: animando, cantando y riéndose, incluso, de los aficionados del Manchester United.

Nole Gallagher y Pep Guardiola en la celebración de la Premier 2018 / A3

Noel, por su parte, dejó para la posteridad unas declaraciones que evidencian su carácter y pasión por el City: "No lloré cuando nació ninguno de mis hijos, pero lloré como un bebé cuando Agüero metió ese gol ante el QPR". Con "ese gol", el artista mancuniano se refiere al tanto que anotó el delantero argentino para darle la primera Premier de la historia al club y su tercer título liguero. Fue en el minuto 94 para completar una histórica remontada que, acompañada por la voz de Martin Tyler y su mítico "Agüerooooo", quedará para la posteridad.

La Champions de 2023 y la reconciliación

Esa Premier League marcó el inicio de una época dorada que llegó al punto más álgido en 2023 cuando de la mano de Pep Guardiola, el Manchester City conquistó el 'Triplete' y su primera Champions League. En ese momento, volvió a sonar 'Wonderwall', no solo para convertirse en la banda sonora de una celebración que nos dejó a Jack Grealish como "el Rey del mundo" en la proa del autobús. También porque se empezó a gestar el retorno de Oasis.

En agosto de 2024 se confirmó la reconciliación de los hermanos Gallagher. Un año después, los mancunianos han vuelto a revolucionar Reino Unido con 'Oasis Live 25' Tour', una gira con mucho rock, rebeldía y, como no podía ser de otro modo, sabor 'Sky Blue'.