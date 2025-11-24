El año más desgastante de Amorim: cifras para olvidar, líos constantes con el 'Escuadrón Bomba' y casi 300 millones de euros gastados

"Quiero quedarme en el Manchester United durante 20 años", aseguró sin que le temblase la voz un Rúben Amorim que, en su primera temporada como 'red devil', entró directamente en la historia del club por la pésima campaña que lideró. La retahíla de récords negativos que coleccionó es larga; tanto como las nuevas normas que preparó en verano para solucionar la gran crisis que atraviesa el gigante inglés. Así ha sido su primer año como 'red devil': 365 días desgastantes, llenos de polémica, críticas, sacrificios, mano dura y millones de euros, muchos millones de euros. Ah, y un 'Escuadrón Bomba'. No hay que olvidarlo.

En el cargo oficialmente desde el 11 de noviembre de 2024, su debut se produjo el 24 ante el Ipswich Town. Primer partido, primer golpe de realidad: empate a uno ante uno de los peores equipos de la Premier para dejarle claro que tenía muchísimo trabajo por hacer para solucionar la ruinosa herencia que le había dejado Erik ten Hag. Este lunes 24 de noviembre, un año después, el Manchester United recibe al Everton en Old Trafford. ¿Le ha ido tan mal como aseguran en Inglaterra?

El técnico del Manchester United, Rúben Amorim, sonríe tras la victoria ante el Brighton and Hove Albion / EFE/EPA/ADAM VAUGHAN

Amorim venía de brillar en su Lisboa natal. Había devuelto al Sporting CP a lo más alto de Portugal, volviendo a ganar a Porto y Benfica con un estilo de juego identitario. Su carácter, fuerte y decidido, también llamó la atención de Manchester City y Liverpool, pero decidió tomar las riendas de Old Trafford. Por cambiar, muchísimas cosas.

Los diablos rojos ya no dan miedo

Primero, debía devolverle el carácter competitivo a un equipo que ya no infundía miedo. En la anterior campaña a su llegada, el United terminó fuera del 'top-7' por primera vez desde la refundación de la liga inglesa en la temporada 1992-93, un octavo puesto que destacaba como la peor clasificación del club en liga en los últimos 34 años, cuando acabaron en la 13ª plaza. Solo sumaron 60 puntos, apenas dos más que en la peor temporada de la historia de la entidad en cuanto a puntos se refiere, la 2021-22, en la que sumaron 58 unidades.

De Gea y Ten Hag en el Mnchester United / Reuters

Al mismo tiempo, Amorim tenía que ser capaz de inculcar en sus pupilos su estilo de juego: un 3-4-3 muy distinto al sistema de Ten Hag. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de que, con los jugadores que tenía, iba a ser casi imposible. Su plan de juego es sencillo: sacar el balón jugado desde atrás con tres centrales -uno de mucho toque-, dos carrileros profundos, dos centrocampistas con capacidad de llegada y arriba un delantero centro móvil acompañado de extremos capaces de meterse por dentro. Premisas claras, pero muy pocos jugadores para ejecutarlas. El equipo lo pagó tremendamente caro.

Récords muy negativos

Con la colaboración de Ten Hag durante la primera vuelta, el primer curso de Amorim en Old Trafford se selló con un 15º puesto y la final de la Europa League perdida ante el Tottenham en Bilbao, o lo que es lo mismo, la única esperanza para maquillar la peor temporada de la historia del club. Sumaron 42 puntos y cosecharon 18 derrotas (solo 11 triunfos), lo que supuso otro récord de dudoso honor y unas sensaciones de debilidad impresionantes.

Los datos de Rúben Amorim en su primer año al mando del Manchester United / MARC CREUS / SPORT

Para encontrar algo peor, habría que remontarse a la temporada 1973-74, cuando el Manchester United terminó 21º y descendió a segunda división. Teniendo en cuenta el estatus de este United y su músculo económico, la peor campaña en los 147 años de historia 'red devil'.

Pese a ello, la propiedad siempre ha defendido al entrenador luso, asegurando que estará en Manchester hasta, como mínimo, que termine su contrato: 2027. Una vez superado el trámite, el de la primera temporada, se dispuso a preparar su primer verano y, por ende, su primer curso entero al mando del equipo. La intención no era otra que 'limpiar' la plantilla, sacarse de encima a varios sentenciados, traer nuevas caras y aplicar mano dura para evitar el descontrol que generó mal ambiente en su vestuario.

Mano dura y 'batallas' públicas

La ingeniosa prensa británica, que siguió los distintos culebrones en clave 'red devil' que hubo durante la temporada, apodó a esos jugadores señalados por su técnico como la 'Bomb Squad': Alejandro Garnacho, Antony, Jadon Sancho y Tyrell Malacia. No viajaron con el equipo en la gira de pretemporada por Estados Unidos y se quedaron en Carrington entrenando. Al volver, se ejercitaron en solitario y en un horario distinto para no coincidir con el primer equipo hasta su salida del club.

Alejandro Garnacho, durante un entrenamiento con el Chelsea / EFE

El caso del extremo argentino merece mención a parte. Declaraciones cruzadas, acusaciones de filtraciones y actitudes poco profesionales lo llevaron directamente al banquillo. El punto más tenso se alcanzó en la final de la Europa League contra el Tottenham, donde el propio jugador y su entorno señalaron públicamente al luso. Salió traspasado al Chelsea.

Siete fichajes y casi 300 millones de euros

Con todos los jugadores que no entraban en sus planes fuera, incluido un Marcus Rashford que busca ganarse un puesto en el Barça, Amorim también buscó mejorar su plantilla. Y lo hizo desembolsando más de 170 millones de euros en verano con un inconveniente que limitó la búsqueda de nuevos jugadores: por primera vez desde la campaña 2014-15, el United no iba a jugar competición europea.

Los fichajes de Rúben Amorim en su primer año al mando del Manchester United / MARC CREUS / SPORT

Benjamin Sesko (76,5 millones de euros), Bryan Mbeumo (75), Matheus Cunha (74,2), Senne Lammens (21) y Diego León (4) fueron las nuevas caras, y la que mejor está funcionando es el camerunés, con seis goles y un pase de gol en 12 duelos. ¿Y han mejorado al equipo? Ciertamente, sí.

Mbeumo marca a los 62 segundos del Liverpool-Manchester United. / DPA vía Europa Press

El United ocupa la séptima plaza con 18 puntos, a solo uno de colarse en puestos de Champions League. La situación es más estable, hay menos polémica y, aunque aún falta mucho para alcanzar el nivel del último gran Manchester United, el de Sir Alex Ferguson, parece que, al menos, Old Trafford ya no vive tiempos tan oscuros. Parece que la propiedad confía en Amorim. El tiempo dirá si los jugadores y la afición también. De momento, primer año cumplido.