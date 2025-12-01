Anfield no lo vio venir: desconcierto con Salah

Mohamed Salah vivió una tarde atípica en el London Stadium. Arne Slot decidió dejarle en el banquillo. Una imagen que no se veía en la Premier League desde abril de 2024 ante, precisamente, el West Ham en Londres. El Liverpool se quitó un peso de encima y volvió a la senda del triunfo tras encajar tres dolorosas derrotas. Se desquitó, también, un Alexander Isak que anotó, al fin, su primera diana con la elástica 'red' en la Premier.

Un 27 de abril de 2024 que será siempre recordado. Saltaron chispas. El egipcio se vio envuelto en una discusión con Jürgen Klopp en la banda mientras el West Ham marcaba un gol, esperando para saltar al césped. El encuentro terminó en empate (2-2) y, el '10', conocido por su reticencia, pasó junto a la prensa y soltó unas declaraciones que dieron la vuelta al mundo: "Si hablo hoy, habrá fuego".

Salah dejará el Liverpool en diciembre por la Copa África de Naciones / EFE

Pues bien, año y medio más tarde, volvió a estar en la misma tesitura un Salah cuestionado a lo largo de estos primeros meses de curso tras firmar una serie de actuaciones que dejaron bastante que desear. Sea como fuere, el faraón es toda una institución en Anfield. Un futbolista generacional. El tercer máximo goleador de la historia del club, por detrás de Ian Rush y Roger Hunt. Reemplazar su figura no iba a ser moco de pavo en Merseyside.

La pizarra de Slot

Slot, sin embargo, dio con la tecla. Varias semanas dramáticas después, el Liverpool sumó tres puntos en la Premier y enterró una terrible racha de nueve derrotas en sus últimos 12 partidos. Seis de siete en la competición doméstica. El fichaje de los 150 millones, Isak, festejó su primer tanto en la Premier desde su llegada a Anfield y Florian Wirtz, duramente críticado en Inglaterra, movió los hilos en la sala de máquinas y ofreció una notable actuación.

El ex del Leverkusen flotó con libertad sobre el césped y, Szoboszlai, relevado de sus funciones de lateral derecho - donde está desperdiciado - patrulló el flanco derecho del ataque 'red', con Gakpo en la izquierda y Isak como '9'.

LONDON (United Kingdom), 30/11/2025.- Liverpool's Manager Arnie Slot waves after the English Premier League match between West Ham and Liverpool in London, Britain, 30 November 2025. (Reino Unido, Londres) EFE/EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications / NEIL HALL / EFE

Slot ubicó a Joe Gómez, que vivió su primera titularidad en Premier 11 meses después - como lateral derecho. Un movimiento táctico que libertó al húngaro y fortaleció la zaga para lograr una portería a cero tras encajar 10 goles en los últimos tres partidos.

¿Se acerca el final?

Salah observó atento desde el banquillo. El técnico neerlandés realizó tres cambios - Curtis Jones, Ekitike y Robertson - y el egipcio no fue ninguno de ellos. Pronto partirá con su selección para disputar una Copa África que arranca el próximo 21 de diciembre y, pese a que en verano prolongó su contrato por dos años, que Slot decidiese prescindir de él cogió por sorpresa a la hinchada 'red'.

Liverpool's Mohamed Salah, right, and Ryan Gravenberch react after Nottingham Forest's Morgan Gibbs-White scored his side's third goal during the English Premier League soccer match between Liverpool and Nottingham Forest in Liverpool, England, Saturday, Nov. 22, 2025. (AP Photo/Ian Hodgson) / Ian Hodgson / AP

"Fue una decisión importante por parte de Slot, pero supongo que los resultados del Liverpool la han facilitado. Cuando las cosas no te salen bien, tienes que tomar decisiones importantes, y esa fue una de ellas por lo que hizo por el Liverpool en el pasado. Pero Salah no puede quejarse porque no ha estado jugando bien, y cuando ese es el caso, entonces hay que aceptar la decisión", opinió Alan Shearer en 'BBC Sport'.

Su suplencia fue un punto de inflexión en Anfield. Había sido titular en 53 partidos consecutivos de la Premier League y lideró al Liverpool hacia su segundo título liguero en la era moderna. 419 partidos con la elástica 'red' - 383 de ellos como titular - y 250 goles. Se dice pronto. Slot, eso sí, ofreció algunas pistas el domingo en el London Stadium y ya comienza a trazar su plan para un Liverpool sin Salah.