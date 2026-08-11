Anfield ovacionó a Víctor Muñoz en su estreno

El Liverpool inicia una nueva etapa de la mano de Andoni Iraola, una vez que la pasada campaña bajo el mandato de Arne Slot fue extremadamente decepcionante teniendo en cuenta lo que se espera de los 'reds' y el rendimiento del curso 24/25, en el que lograron volver a conquistar la Premier League.

Además, más allá del cambio en los banquillos, el conjunto de Merseyside ha debido afrontar la salida de su mejor jugador en los últimos tiempos, Mohamed Salah, el cual ha puesto rumbo a Trabzonspor. Así, a expensas de como se resuelva la carpeta de Bradley Barcola, la única pieza que ha llegado para reforzar los extremos es Víctor Muñoz, quien cuajó una gran temporada con Osasuna y se proclamó campeón del mundo con la Selección de España, pese a no disputar ni un minuto en la Copa del Mundo de la FIFA.

Un debut ilusionante para la afición

Tras dejar atrás los problemas físicos que le impidieron jugar en el Mundial, el extremo se puso a disposición del Liverpool para comenzar la pretemporada y ponerse a tono físico antes del inicio de la Premier. De esta manera, pudo debutar en el duelo entre Liverpool y Mónaco disputado en Anfield. Aun cuando el partido no dejó buenas sensaciones en el seno 'red', puesto que los del principado fueron capaces de dar vuelta a un marcador de 2-0 tal como ya pudo hacer también el Leeds United en el encuentro anterior, Víctor Muñoz sí que dejó buenas sensaciones.

Víctor Muñoz, el primer campeón del mundo en incorporarse con su equipo / Liverpool

Corría el minuto 59 cuando Andoni Iraola le dio entrada en lugar de Isak para situarle en banda izquierda. Pese a no tener más de media hora por delante y lograr entrar en juego solo 14 veces, demostró su desparpajo en tres acciones de desborde y fue ovacionado por la afición de Anfield por primera vez, aunque seguramente no será la última en la que sus nuevos aficionados se pongan en pie para deleitarse con su fútbol.

Después del partido, Víctor Muñoz compartió unas declaraciones para mostrar su felicidad tras el debut. "Muy contento de debutar con el Liverpool frente a nuestra afición. Gracias de todo corazón por todo el apoyo. Seguiremos trabajando arduamente para seguir mejorando y creciendo", comentó el catalán en sus redes sociales. Eso sí, más allá de su aportación individual, el nivel de su club deberá aumentar en los dos enfrentamientos de pretemporada que quedan, de cara a poder llegar en el mejor tono al estreno en la Premier League del 23 de agosto contra el Newcastle.