Ancelotti, muy atento al espectacular arranque de Rayan en la Premier League

Rayan se la jugó en esta última ventana de contrataciones. Rompió el plan inicial de quedarse en el Vasco da Gama para intentar aumentar sus opciones de convencer a Carlo Ancelotti de que lo llevara al Mundial y decidió anticipar su desembarco en el fútbol europeo. Se comprometió con el Bournemouth, que desembolsó 28,5 millones de euros por él.

El riesgo parece que ha valido la pena. El delantero carioca, de 19 años, ha empezado su aventura en la Premier League mostrando todo su talento. Lleva dos goles y una asistencia en los tres partidos que ha disputado, en los que su equipo ha sumado siete de los nueve puntos posibles.

Debutó con un pase de gol en el triunfo ante el Wolverhampton (0-2) y, luego, vio portería en casa ante el Aston Villa (1-1) y en la victoria contra el Everton (1-2), donde, por cierto, cometió un penalti.

Su aportación ofensiva es más que relevante. Se ha convertido en el tercer futbolista más joven en la historia de la liga inglesa en marcar o dar una asistencia en sus tres primeros partidos.

"Es un futbolista a quien no le afecta la presión", elogia su técnico, Andoni Iraola, que ya le ha otorgado la titularidad en los dos últimos encuentros.

"Estábamos buscando en el mercado de transferencias de invierno un futbolista de su perfil, porque perdimos quizás a los dos extremos más físicos de la Premier League. Necesitábamos a alguien como él", indica el técnico vasco.

Las buenas actuaciones de Rayan han despertado la euforia no solo en la ciudad de Bournemouth, sino en el otro lado del Atlántico. En Brasil se ha celebrado la adaptación en tiempo récord del exvascaíno, pensando en que es un futbolista que podría incluso estar en el próximo Mundial.

Carlo Ancelotti, que nunca ha convocado al jugador, conoce bien de lo que es capaz de hacer. Tanto el técnico italiano como su equipo de trabajo lo observaron en directo durante sus últimos meses en el Vasco da Gama.

De hecho, la presencia de Carletto al frente de la Seleçao coincide con la explosión futbolística de Rayan, que, con el exseleccionador Fernando Diniz, acabó dejando la banda para jugar como falso '9'.

Cerró 2025 con la decepción de no haber podido conquistar la Copa do Brasil, donde los cariocas cayeron en la final ante el Corinthians de Memphis Depay, pero con la satisfacción de firmar unos números ofensivos muy portentosos: fueron 20 goles y una asistencia.

Rayan tiene unas condiciones físicas brutales. Mide 1,85 m, que combina con una gran velocidad, impropia de un extremo de su altura, y muy buenas dotes finalizadoras, tanto en la larga distancia, con zurdazos potentes, como dentro del área.

Tácticamente juega a su favor que puede ocupar indistintamente las tres posiciones del ataque, lo que es un elemento diferencial porque, en el extremo derecho, que sería su lugar de origen, Brasil tiene un overbooking de futbolistas. Allí pueden jugar Raphinha, Rodrygo, Estevao (los tres garantizados en la Copa del Mundo), el exbético Luiz Henrique, ahora en el Zenit y con el que ha contado Ancelotti, además de Antony, que también pide a gritos una convocatoria, o Savinho.

En Brasil a nadie le parecería una sorpresa que Carletto llamara a filas a Rayan para la fecha FIFA de marzo, teniendo en cuenta que Neymar Jr., que aún no ha jugado en este 2026, y que Richarlison, que está lesionado, serán baja segura.

Ancelotti tiene abiertas las dos plazas de delantero centro. Joao Pedro, avalado por los 13 tantos y las ocho asistencias que lleva en su primer año en el Chelsea, parte con cierta ventaja. Y Endrick, que ha renacido en su cesión en el Olympique Lyon, aprieta fuerte. No es descabellado pensar que Rayan pueda ser convocado como delantero centro.