Amorim vs Arteta: alguien saldrá trasquilado

Rúben Amorim y Mikel Arteta tienen propósitos distintos, recursos muy parecidos y exactamente la misma presión de que las cosas salgan bien. El particular debut de Manchester United y Arsenal en la Premier League 2025-26 es caprichoso.

Dos colosos del fútbol inglés se encuentran cara a cara este domingo en Old Trafford, pero con obligaciones exigentes (17:30 horas). Los 'red devils' tienen que demostrar desde la primera jornada que se ha terminado eso de navegar sin rumbo. Los 'gunners', que quieren dejar de ser los 'segundones de turno'. Alguno empezará la temporada trasquilado.

Mismo gasto, distintas necesidades

229 millones de euros lleva gastados un Manchester United que tenía dos claros objetivos: sacarse de encima a los desterrados de Amorim -Garnacho, Rashford, Antony, Sancho y compañía- y renovar la delantera. Las llegadas de Bryan Mbeumo, Matheus Cunha y Benjamin Sesko confirman que el segundo propósito está cumplido, mientras trabajan en finalizar el primero.

Mbeumo, nuevo jugador del United / @ManUtd_Es

224 millones de euros ha desembolsado un Arsenal que buscaba reforzar una plantilla que siempre ha sido algo justa para competir contra City o Liverpool. Viktor Gyökeres, Martín Zubimendi, Noni Madueke, Christian Mosquera, Cristhian Norgaard y Kepa Arrizabalaga representan las caras nuevas que quería Arteta, posición por posición.

Gyökeres es el '9' del Arsenal / Arsenal

Sin excusas y con trabajo, los 'red devils' tendrán que demostrar que siguen siendo un grande del fútbol inglés. La última temporada fue un bochorno indescriptible para los verdaderos seguidores del United.

Terminaron decimoquintos y coqueteando con el descenso. Algo impermisible en Manchester. Empezar ante un rival de la entidad del Arsenal es un arma de doble filo. De ganar, habrán dado un golpe sobre la mesa ante un candidato al título. De perder, simplemente reforzarán la idea de que no pueden medirse con los mejores equipos del país.

Amorim cree en el resurgir del United / X

Mismo 'modus operandi' debe aplicar el conjunto londinense. Superada la etapa de construcción, deben demostrar que su proyecto puede pelear por títulos. Desde 2016-17, el dominio en Inglaterra corresponde al Manchester City, y solo el Liverpool ha podido alzar la voz pese a que los 'gunners' siempre han estado asomando la cabeza en la cima.

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal / EFE

Están obligados a ganar al Manchester United, sobre el papel, un equipo mucho más débil y menos trabajado. De perder, se pueden escuchar las primeras críticas por empezar la temporada a remolque de Liverpool y Manchester City.