Amorim, salvado por la campana: Bruno se redime... y Cunha, roto

Respira por ahora Rúben Amorim. El técnico luso, que no supo dónde meterse cuando Matheus Cunha se rompió y tuvo que ser sustituido a la media hora de encuentro, se sintió liberadísimo cuando, en el 96', Bruno Fernandes se redimió tras su penalti errado ante el Fulham y dio al Manchester United su primer - y sufrido - triunfo de la temporada (3-2).

El capitán 'red devil' venía de fallar un penalti contra el Fulham en Craven Cottage. Lo mandó a las nubes. Pero evitó que se produjese un nuevo desastre en el Teatro de los Sueños en la que había sido una semana trágica, con el empate ante el cuadro de Marco Silva y la durísima eliminación en la Carabao Cup contra el Grimsby Town de League Two.

Cunha, K.O.

Era, a priori, el día idóneo para recuperar las sensaciones perdidas. Pero no tardó en United en meterse en constantes problemas. Y eso que iniciaron encontrando espacios, generando ocasiones por medio de Mbeumo e, incluso, poniéndose por delante en el marcador. En una jugada algo extraña: Casemiro envió un testarazo directo al larguero y, el rebote, que dio en Cullen, se fue al fondo de la red. La mala noticia, sin embargo, fue la lesión de Matheus Cunha, que tuvo que abandonar el partido.

Amad Diallo falló una acción muy clara que pudo matar el encuentro. Que dio alas al Burnley y pagó caro el United. Y es que, a los diez minutos de arrancar la segunda mitad, Lyle Foster remató completamente solo entre seis defensas del United para poner el 1-1. La reacción 'red devil', eso sí no pudo ser más inmediata. Nada más sacar de centro, Mbeumo marcó a placer tras un jugadón de Dalot.

Éxtasis (con polémica) final

Ocho minutos después, era Jaidon Anthony quien devolvía (otra vez) la igualdad al marcador tras cazar un endeble rechace de Bayindir, que volvió a ser titular por delante de un André Onana que no cuenta para Amorim. El United perdonó en exceso e iba a pagarlo con un nuevo empate. Pero se le apareció la virgen cuando el propio Anthony cometió un agarrón sobre Diallo en el área ya en el añadido. Sam Barrott no señaló nada, pero cambió de idea cuando le llamó el VAR y tras varios minutos de incertidumbre señaló la pena máxima. Algo polémica, por cierto.

Bruno Fernandes asumió la responsabilidad y cogió el balón. Y, Amorim, sentado en su butaca con las piernas extendidas - como si estuviera en el sofá de su salón -, no quería ni mirar. Pero el capitán no falló para dar, por ahora, aire a su entrenador y compatriota.