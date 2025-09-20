Amorim salva la cabeza

Rúben Amorim respira aliviado después del triunfo de su equipo ante uno de los 'gigantes' de la Premier League como es el Chelsea. Llegaba el técnico portugués muy señalado al encuentro, incluso con un sector de la prensa y de los aficionados pidiendo su cabeza, sin embargo, la solvente victoria del Manchester United contra los 'blues' le permite, de momento, continuar en el banquillo 'red devil'.

Los últimos resultados, sobre todo la derrota contra su máximo rival el Manchester City, acrecentaron las críticas al sistema de juego que propone el entrenador luso desde su llegada. Además, el doblete de Marcus Rashford en las filas del Barça, tampoco ayudaron a Amorim, que descartó contar con el futbolista inglés el pasado verano.

La situación era límite en Old Trafford, pero esta vez la suerte se alió con el United y el preparador portugués. El enfrentamiento contra el Chelsea no pudo empezar mejor con la expulsión de Robert Sánchez tras propinar una fuerte patada a Mbeumo lejos de la portería. Y los 'red devils' sacaron rédito de la superioridad numérica con un tanto de Bruno Fernandes a los quince minutos de juego (1-0).

Pero el United, consciente de la enorme oportunidad que tenía por delante, se fue a por más. En un ambiente inmejorable, Casemiro fue el autor de doblar la ventaja para los 'red devils' en una jugada confusa dentro del área 'blue' (2-0). Cosas del fútbol, el centrocampista brasileño pasó de héroe a villano en apenas minutos, puesto que también fue expulsado por doble amarilla antes del descanso.

Ya con igualdad en el terreno de juego, el Chelsea consiguió reducir la distancia con un preciso cabezazo de Chalobah a falta de diez minutos (2-1). A partir de ese momento, el United completó un tremendo ejercicio de resistencia para sumar la segunda victoria de este curso en la Premier League y dar un poco de oxígeno a Amorim en el banquillo.