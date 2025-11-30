Amorim se mueve en el alambre

El futuro de Rúben Amorim en el Manchester United está constantemente en tela de juicio. Por mucho que gane, que desde la propiedad capeen el temporal y den un voto de confianza al luso hasta final de temporada. Las sensaciones vuelven a ser horribles y el preparador está contra las cuerdas, más por sensaciones que otra cosa, consciente de que un solo desliz haría peligrar su cargo en el banquillo de Old Trafford, apenas un año después de relevar a Erik ten Hag como entrenador de los 'red devils'.

En Selhurst Park, feudo del Crystal Palace, el extécnico del Sporting Clube acabó desesperado, fuera de sí aunque liviano por el triunfo (1-2). Tres puntos que, tal y como pintaban las cosas en el primer tiempo, suponen un alivio para el portugués. Y es que los primeros 45 minutos del United en Londres fueron de circo. Sin ningún tipo de orden táctico, con cada uno de los futbolistas haciendo la guerra por su cuenta. Una anarquía que mantiene al entrenador en el disparadero del entorno mancuniano, ávido de un revés para sacar los machetes a relucir.

Ruben Amorim, entrenador del Manchester United / EFE/EPA/ADAM VAUGHAN

Yoro, señalado

El infantil penalti cometido por Leny Yoro que permitió a los 'eagles' adelantarse tendrá consecuencias. Más bien, ya las tuvo. El central francés se fue al banquillo antes de la hora de juego por Mazraoui. El joven defensor midió mal y derribó a Mateta, quien, en un penalti similar al de Julián Álvarez que esta vez sí se repitió, logró adelantar al Palace a la segunda.

Amorim pareció leer la cartilla a sus jugadores en vestuarios, que salieron con una marcha más, aunque sin apabullar. De hecho, los goles de Zirzkzee y Mount no privaron al United de acabar pidiendo la hora ante el acoso de los del sur de Londres.

Amorim salvó la cabeza y debe dar las gracias a su capitán y compatriota, a Bruno Fernandes. El portugués generó las dos acciones que desembocaron en los goles del neerlandés, con una buena volea, y del internacional inglés. Poco, muy poco del United, que, a pesar de su racanería, rompió una dinámica de dos empates y dos derrotas que habían convertido el partido de Selhurst Park en un ultimátum.