A Amorim se le atraganta la tarta en el aniversario más surrealista posible

Piensen en algo extraño. Inesperado. Incluso inverosímil. ¿Lo tienen? Pues el Manchester United - Everton superó, sin lugar a dudas, sus expectativas. Rúben Amorim cumplía exactamente un año en Old Trafford tras una campaña para el olvido, y aunque el primer aniversario es siempre especial, al luso se le atragantó la tarta. Y eso que Idrissa Gueye, centrocampista 'toffee', quiso endulzarle la noche con una acción tan lamentable como surrealista a los 10 minutos de partido: el senegalés abofeteó a su compañero Keane y dejó a su equipo con diez jugadores. El resto ya es historia de la Premier League.

No fue por lo futbolístico, pero este duelo entre 'red devils' y 'toffees' quedará grabado para siempre en los libros de la competición británica. Sin Benjamin Sesko pero con ganas de celebrar, Amorim salió al césped de Old Trafford con una sonrisa. Todo lo contrario que David Moyes que, a los diez minutos, tuvo que lidiar con una baja inesperada, la de Seamus Coleman, y tres minutos después con una expulsión ridícula.

A Gueye se le cruzaron los cables

Idrissa Gueye dejó a su equipo con uno menos después de perder los papeles y agredir a su compañero Michael Keane a pocos metros del colegiado. Una carrera de Bryan Mbeumo por la banda derecha, que culminó con un disparo peligroso de Bruno Fernandes, encendió la mecha… y nadie en el Everton pudo apagarla. Gueye, visiblemente alterado, recriminó la acción al inglés. Saltaron chispas. Lejos de calmarse, el senegalés se encaró con su compañero y le abofeteó. Jordan Pickford fue rápidamente a separarles, pero ya era demasiado tarde. Roja directa merecida.

Gueye, expulsado ante el United por agredir a un compañero / Dave Thompson / AP

Parecía que el camino se le allanaba a un Amorim que tiene el importante reto de devolver al United a la Champions, pero el aniversario se iba a convertir en pesadilla. En Old Trafford no tocaba celebrar: tocaba enloquecer, y Dewsbury-Hall silenció a todos en el minuto 29 con un gran gol que un blando Lammens bajo palos no pudo detener.

Kiernan Dewsbury-Hall celebra su gol en Old Trafford / Dave Thompson / AP

El United intentó reaccionar de inmediato, pero el Everton de Moyes es un superviviente nato, un equipo que disfruta en la adversidad. Oficialmente, acababa de empezar el asedio 'red devil'.

Pickford, a un nivel estelar

El United saltó al césped en el segundo acto con la presión de evitar el bochorno, pero el gol no llegaba. Siempre aparecía alguien vestido de azul para bloquear cualquier disparo, y si el muro fallaba, aparecía bajo palos Jordan Pickford como salvavidas. Cada intento acercaba al United al empate, pero también al Everton al ansiado pitido final, aunque la sensación de agobio crecía.

Jordan Pickford, impresionante en Old Trafford / Dave Thompson / AP

Pero el Everton resistió. Los hombres de Moyes fueron rocosos y férreos, y se marcharon de Old Trafford tras arruinarle el aniversario a Amorim. Era difícil celebrar de peor manera su cumpleaños en el Manchester United. Sus pupilos no solo fueron incapaces de ganar a un equipo con un jugador menos desde el minuto 13; no pudieron ni sacar un punto.