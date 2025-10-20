Amorim cobra facturas pendientes

Cómo ha cambiado el cuento. Rúben Amorim estaba con pie y medio fuera de Old Trafford antes del parón internacional. Muchos lo veían fuera del Manchester United este mismo domingo, presagiando una dolorosa derrota en Liverpool. El entorno 'red devil', siempre corrosivo y mordaz en la crítica, no dejaba títere con cabeza, cargando todas sus balas contra el entrenador portugués.

"No veo a los jugadores luchar, no veo carácter, no veo ganas de ganar. Voy a ver un partido esperando a que el equipo pierda o tal vez consiga un punto. El alma ha desaparecido del club", declaraba la leyenda Wayne Rooney, máximo realizador de la historia del club, hace unos días.

Fin a la racha

Anfield debía ser la sepultura de Amorim en el United. No en vano, los 'red devils' arrastraban una racha horrorosa en casa de su eterno enemigo, donde no ganaban desde enero de 2016 con un gol, precisamente, de Rooney. Los mancunianos llegaban en la UVI y con el recuerdo de afrentas como el 7-0 sufrido hace dos temporadas. Malos presagios.

Amorim, en la banda de Anfield / AP

Lo que se intuían lágrimas acabaron siendo sonrisas depués del 1-2 de Harry Maguire en las postrimerías. El United derrotaba a su máximo adversario histórico y se colocaba a un paso de la zona Champions, encadenando dos triunfos por primera vez desde que se hizo cargo del United en noviembre de 2024.

Amorim, con la cartilla repleta de palos, se desahogaba en la zona mixta. "Es mi mejor triunfo en el Manchester United. Significa muchísimo, pero mañana no serán más que tres puntos. Esto nos debe dar confianza y servirá para contentar a nuestros seguidores, ellos se lo merecen. El pasado es el pasado y ahora sólo miramos al futuro", apuntó el luso, feliz con el rendimiento de los suyos.

El cabezazo ganador de Maguire al Liverpool / EFE

"Estará hasta final de contrato"

Roy Keane, otro histórico del United y habitual en la tertulia deportiva de 'Sky Sports', elogiaba la mejoría del equipo y auguraba un gran futuro a Rúben Amorim de continuar la senda trazada en Anfield. "Este equipo tiene gol, algo que faltó el curso pasado. Habrá buen ambiente en el vestuario y hay que prolongar este momento durante la temporada. Si el equipo sigue así, Amorim estará en Manchester los tres años que le restan de contrato", indicaba el díscolo irlandés. Lo dicho, la tortilla se está cociendo por el otro lado.