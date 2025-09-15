Amorim se autodespide del Manchester United: "Quizás haya que cambiar de entrenador"

El Manchester United va a vodevil por jornada. No hay semana tranquila en Old Trafford. Cuando no son los malos resultados, son las salidas de tono de futbolistas o del propio Rúben Amorim, cada vez más discutido en el banquillo de los 'red devils'.

El equipo no carbura, pese a los fichajes millonarios de Sesko, Cunha o Mbeumo y la revolución planteada por el luso. Amorim sacó la escoba este verano tras sus guerras particulares y dio pasaporte a vacas sagradas como Marcus Rasfhord, Onana, Antony, Jadon Sancho o Garnacho. La limpieza pretendía cerrar las heridas del vestuario con hombres díscolos con sus planteamientos. Pero ni así.

El City enseña sus carencias

El United ha empezado la temporada con una eliminación en la EFL Cup frente al Grimsby de cuarta categoría y cuatro rácanos puntos en Premier League de los doce puestos en juego.

La última derrota en el derbi de Manchester no ha hecho más que echar sal en unas llagas sin cicatrizar. La actuación en el Etihad Stadium ante la némesis ciudana fue paupérrima, con nula aportación en ataque y una defensa que se desmoronó ante el vendaval de Haaland, Foden y compañía.

Amorim saluda a Guardiola antes del derbi de Manchester / EFE

Amorim cargó sus tintas contra la falta de puntería y la debilidad en retaguardia tras el duelo: "En el tercer gol nos faltó calidad en la conexión; nadie sabía quién debía atacar el balón, y el rival tenía libertad para marcar. En el primero, apareció entre cuatro jugadores. Podríamos haber sido más agresivos porque estábamos cerca del balón. En el segundo, intentamos recuperarnos demasiado rápido de un saque de banda, y terminó en un mano a mano. Leny salió fuera en lugar de dentro. Estos detalles se pueden mejorar, pero en un partido como este, necesitamos ser perfectos. Y no lo fuimos".

No cambiará su idea

El luso tiene un registro muy flojo desde que asumió el cargo ahora hace un año tras la destitución del neerlandés Erik ten Hag. Amorim ha sumado ocho triunfos en 31 encuentros en Premier League, algo impensable en un club de la historia y la entidad del Manchester United. El ex del Sporting CP lanzó un mensaje a los rectores de Old Trafford y admitió que no cambiará su filosofía de juego.

"Hay muchas cosas que han sucedido en los últimos meses que se desconocen. Lo acepto, aunque no cambiaré. Cuando quiera cambiar mi filosofía, lo haré. Si no, quizá tengan que cambiar de entrenador. Seguiré mi estilo hasta que entienda que necesito cambiar", espetó el portugués. Veremos qué sucede en los próximos días y si su puesto corre peligro.