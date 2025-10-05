Amorim apunta a la prensa y Neville le responde: "Es lo peor que puede hacer en la vida"

Ni la victoria frente al Sunderland permitió a Rúben Amorim soltar oxígeno y relajarse, al menos, durante unos días, los que dure el segundo parón por los compromisos internacionales. No parece que el entorno del Manchester United vaya a apaciguarse en estas jornadas sin fútbol de clubes, al contrario.

En Inglaterra son varios los medios que siguen moviendo la silla al entrenador portugués y el técnico, ni corto ni perezoso, ha decidido embarcarse en una batalla dialéctica con los comentaristas que siguen la actualidad del Manchester United. El luso atizó a los 'pundits' (comentaristas expertos) a los que acusó de "influir negativamente" en los jugadores del Manchester United criticando las tácticas que plantea el ex del Sporting CP.

Neville afila la lengua

Gary Neville, exfutbolista de los 'red devils', respondió a Amorim con dureza. "¿Creen que no nos han criticado a lo largo de nuestras carreras? Lo siento, pero esto es parte de jugar en el Manchester United. Hay que dar un paso al frente. Nunca culpé a nadie cuando perdí. Jugué en un vestuario donde, cuando perdías un partido, entrabas y decías: 'Lo siento por lo de hoy, chicos, metí la pata con ese gol'. Había responsabilidad. ¿Por qué culpar a los demás cuando pierdes? Eso es un gran problema en sí mismo", afirmó desde su tribuna de 'Sky Sports'.

Amorim gana pero no convence / EFE

Pero no se quedó ahí la cosa, Neville, con un efímero paso en el banquillo del Valencia, censuró al inquilino de Old Trafford sus palabras: "Poner excusas, tomar atajos y culpar a los demás es lo peor que se puede hacer en la vida. Lo que necesitan es concentrarse, hacer su trabajo y hacerlo bien, que es ganar partidos. Eso es lo único que callará a la gente, pero no ganan suficientes partidos".

Cincuenta partidos

Rúben Amorim celebró el medio centenar de encuentros en el Manchester United con una alegría. El luso tiene un balance de 20 triunfos, 21 derrotas y 9 empates, unas cifras poco acordes a la historia de un club como el mancuniano.

Debut en la portería

El triunfo frente al Sunderland tuvo un protagonista destacado: Senne Lammens. El cancerbero belga se estrenó con una actuación convincente en la Premier League y la grada de Old Trafford lo agradeció con una sonora ovación al concluir el partido. La portería del Manchester United ha sido objeto de debate en los últimos tiempos, desde la marcha del madrileño David de Gea, con ocupantes que no cuajaron como el nigeriano André Onana.

Lammens debutó ante el Sunderland / efe

Amorim parece que ha encontrado a su guardameta titular. Lammens le ha comido la tostada al turco Altay Bayindir, el escogido hasta la fecha por el entrenador portugués.