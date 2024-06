¡Amenazan con publicar documentos que comprometerían al Manchester City!

Hace cuestión de un mes salió a la luz que el Manchester City había sido acusado con 115 cargos por haber infringido las reglas del Fair Play Financiero durante un período de nueve años.

La etapa inició en 2009 y se cerró en 2018, pero no fue hasta el pasado mes de febrero de 2023 cuando, a través de un comunicado de la Premier League, salió a la luz una lista desglosada de dichos cargos. Y la pregunta, pues, que muchos se hicieron por el momento fue: ¿de qué cargos se acusa al Manchester City?

LOS 115 CARGOS CONTRA LOS 'CITYCENS'

Pues bien, prácticamente la mitad de los cargos (54) se basan en no haber proporcionado información financiera precisa y actualizada desde la temporada 2009/10, hasta la 2017/18. Y es gracias a esta información que la competición puede tener una visión realista de los ingresos de los clubes y su procedencia - sean acuerdos de patrocinio, gastos varios o salarios -.

Los jugadores del Manchester City celebran su triunfo en la Premier League 23/24 / EFE

Mientras que los demás vienen por no haber proporcionado informes financieros precisos sobre las compensaciones a jugadores y entrenadores que abandonaron el club durante las temporadas mencionadas, por incumplimiento de las regulaciones de la UEFA o por la falta cooperación con las investigaciones de la Premier League desde diciembre de 2018 hasta hoy.

Está previsto que se lleve a cabo un juicio en el mes de noviembre y que podría alargarse unas seis semanas, y el veredicto llegará ya entrados en 2025. Y como respuesta, según adelantó 'The Times', el club 'cityzen' lanzó una acción legal insólita contra la Premier League.

ATACA 'FOOTBALL LEAKS'

Ahora, sin embargo, se enfrenta a la publicación de una serie de correos electrónicos y documentos que probarían que efectivamente se saltó el Fair Play Financiero. ¿Y quién ha sido el responsable? El 'hacker' de 'Football Leaks', Rui Pinto, que ha amenazado con soltar la 'bomba' y exponer al Manchester City.

Ferran Soriano, Khaldoon Al Mubarak, Pep Guardiola y Txiki Begiristain posan con el trofeo de la Premier. / PETER POWELL

El activista portugués y creador del sitio web tuvo acceso a miles de correos electrónicos del club, y aunque entró algunos a varios medios de comunicación en 2018, conservó la mayoría de ellos.

Una información financiera ya filtrada con anterioridad que incluía detalles del contrato de Roberto Mancini, de acuerdos de derechos de imagen que comprometían a los agentes de Yaya Touré y varios correos sobre los ingresos por patrocinio.

Y parece que Pinto se prepara para publicar nuevos documentos que ponen en peligro la integridad del conjunto mancuniano. "Estoy seguro de que encontrarán relevancia penal", afirmó.

"Aún no hemos publicado la información, pero tenemos un archivo enorme de documentos relacionados con el Manchester City que aún no se ha publicado. Los archivos se publicarán en algún momento, no podemos decir cuándo pero lo haremos”, añadió.