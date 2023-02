La amenaza de Guardiola al City que pone en duda su futuro

"Si el club me miente, me iré al día siguiente", aseguró el entrenador de Santpedor el pasado 8 de mayo El preparador catalán explicó que si defiende públicamente al club es porque confía a título personal en sus gestores

El Manchester City está en el ojo del huracán desde este lunes por la mañana, cuando la Premier League acusó formalmente al conjunto mancuniano de irregularidades financieras en sus cuentas. Unos cargos que, si terminan siendo probados por la justicia, podrían terminar de forma abrupta con la etapa de Pep Guardiola en el Etihad Stadium. Al menos, eso se desprende de unas declaraciones del técnico catalán del pasado 8 de mayo.

“Cada palabra que digo en cada rueda de prensa, aunque la gente no me crea, cada palabra que digo aquí es porque creo en ello. Y cuando defiendo al club y a su gente es porque trabajo con ellos. Y cuando hay sospechas o la gente les acusa de algo, voy y les pregunto: ‘¿De qué va esto?’ Y una vez me dan explicaciones, todo bien, les creo", explicaba Guardiola en rueda de prensa.

Sigue toda la Premier League en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

Acto seguido, el exentrenador del Barcelona pronunció unas palabras que podría convertirse en profecía: "Porque ya les he dicho que si me mienten, al día siguiente ya no estaré aquí. Me iré y ya no seremos amigos. Pongo mi cara porque os creo al 100% desde el primer día y por eso defiendo al club".

"Haber sido absueltos significa mucho para nosotros, porque así se acaban todas las suspicacias. No me olvido de que hubo nueve equipos de la Premier que querían echar al City de la liga y de las competiciones europeas. Esos nueve equipos apretaron y yo sé bien quiénes son", dijo ese día Guardiola.