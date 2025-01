Amad Diallo, la nueva estrella del United

Marcus Rashford fue en su día el 'niño mimado' de Old Trafford. El delantero inglés salió de la cantera 'red devil' y, poco a poco, se fue convirtiendo en un ídolo de la afición. Sin embargo, todo esto parece haber quedado atrás en estos momentos, con un Rashford que no cuenta para Ruben Amorim y se encuentra en la rampa de salida.

Y en Old Trafford han encontrado a un nuevo referente. Los seguidores 'red devil' se han vuelto a enamorar de un futbolista, ni más ni menos que de Amad Diallo. El futbolista marfileño está completando una excelente temporada y ya es el jugador a seguir en el equipo de Amorim.

UNA TEMPORADA ESPECTACULAR

No hay que ir muy lejos para encontrar su última exhibición. En el duelo de Premier League de este jueves ante el Southampton, Diallo se echó al equipo a la espalda y logró un 'hat trick' en poco más de diez minutos para remontar el encuentro y regalarle los tres puntos a los suyos.

El futbolista marfileño es explosividad, desborde, desequilibrio, pero también tiene buen olfato de gol en los metros finales. Esta temporada, Amad Diallo registra nueve tantos y siete asistencias en los 30 partidos que ha disputado. Unas cifras más que notables.

No es tan solo los números, sino que su presencia es toda una amenaza constante para la defensa rival. Capaz de salir por cualquiera de los dos lados, es muy difícil frenar al marfileño. Incluso el City ha sufrido a Diallo, que fue el autor del gol de la remontada en el Etihad Stadium.

UNA LARGA TRAVESÍA

La carrera de Amad Diallo no ha sido nada sencilla. El delantero marfileño llegó a Mánchester en enero de 2021 a cambio de 22 millones de euros procedente de la Atalana, donde se crio y creció futbolísticamente. No obstante, no se quedó en el cuadro 'red devil', sino que un año más tarde salió cedido al Rangers.

Tras su paso por el equipo escocés, en el verano de 2022 emprendió una nueva aventura a préstamo en el Sunderland, donde también estuvo una sola temporada. El curso pasado apenas tuvo oportunidades en el United, jugando apenas 471 minutos en 12 partidos.

Y esta temporada ha sido la explosión definitiva de Diallo. A sus 22 años, el extremo marfileño vive su mejor momento personal y está salvando al United de estar en una situación todavía peor. No hay muchas alegrías en Old Trafford últimamente, pero Amad Diallo ha sido capaz de sacar más de una sonrisa a los seguidores 'red devils'.