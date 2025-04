El alumno rebelde de la Premier: el Nottingham Forest desafía al fútbol de posesión

"Pueden llevarse la pelota a casa, yo me llevo los 3 Puntos" dijo antaño Jose Mourinho reafirmando que en este deporte no importa la posesión, sino que solo vale ganar. El Nottingham Forest está siguiendo al pie de la letra lo que dijo en su día The Special One, pese a que ocupa la última plaza en el registro de posesión de pelota, ostenta un acomodada cuarta posición en la Premier League.

En un mundo donde en las aulas del fútbol se predica que el arte se mide por el joga bonito y la posesión, aparece el Forest: el alumno diferente, el que no sigue el manual, pero aun así saca las mejores notas. El club inglés está desafiando las normas establecidas en lo que muchos consideran la mejor liga del mundo.

Tras una temporada 23/24 en la que el excampeón de Europa acabo a solo seis puntos del descenso, las expectativas iniciales de la presente temporada se centraban en la lucha por evitar el descenso. La historia ha sido otra, cuarto en la Premier League con un partido menos y a un punto del Manchester City.

Queda dicho que, el éxito no siempre depende de tener el balón controlado. Las órdenes de Nuno Espíritu Santo son claras, priorizar la eficiencia y la solidez defensiva olvidándose del control del partido. El mejor ataque es una buena defensa. Se encuentran entre los equipos más eficientes en despejes, intercepciones y paradas.

"Tenemos una forma clara de jugar, esta temporada podemos competir bien y luchar por cada baló. No puedes ignorar cuando estás al frente; la prioridad es contener y bloquear el juego. Nos ayudamos unos a otros en cada situación", afirma Nuno acerca del estilo de su equipo.

Con Matz Sels bajo palos, el portero con más porterías a cero en la liga inglesa sumando 13, el conjunto inglés es el equipo que menos goles ha encajado en toda la competición(14). El Forest ha conseguido tener una defensa organizada con la que ha optado por jugar al contraataque a través de transiciones rápidas, aprovechando la velocidad y habilidad de sus jugadores de ataque.

Este lunes el Forest se impuso por 1-2 al Tottenham con únicamente 30% de posesión. Tras tres temporadas de su retorno a la máxima categoría del fútbol inglés, está peleando de tú a tú con los 'grandes' de la Premier por una plaza en la Liga de Campeones.

Puede hacer historia

Si el Nottingham Forest logra un puesto entre los cuatro primeros, haría historia como el primer equipo de la Premier League que logra puestos europeos promediando el porcentaje más bajo del control de balón. Actualmente, el promedio del Forest se sitúa en 39.3%, otros equipos han estado cerca de tal hazaña. El Leicester City ganó el título en 2015-16 con un promedio de 42.4% de posesión y el Everton también alcanzó un puesto entre los cuatro primeros en 2004-05 con un 48.5% de posesión.