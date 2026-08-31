Allan Elias, la nueva perla brasileña que ha elegido al City se forjó en el fútbol sala: "Lo hice por Hugo Viana"

El Manchester City ya tiene a su nueva perla brasileña. Allan Elias, extremo de 22 años procedente del Palmeiras, aterriza en el Etihad con un contrato de cinco temporadas, es decir, hasta 2031, tras llegar a un acuerdo que puede dispararse hasta los 40 millones de euros entre fijos y variables. El conjunto mancuniano se ha movido con sigilo para adelantarse al resto de 'cocos' europeos y cerrar la incorporación de uno de los jóvenes con mayor proyección del fútbol brasileño.

Allan no llega al fútbol europeo como una apuesta a ciegas. Lo hace tras consolidarse en el Palmeiras y ser reconocido en Brasil con el premio Bola de Prata al jugador revelación, una distinción que anteriormente habían conquistado talentos como Endrick y Estêvão.

Actúa principalmente como extremo derecho, a pierna cambiada, porque es zurdo, pero puede ocupar otras posiciones gracias a su extrema polivalencia. Allan sabe ocupar posiciones interiores como la mediapunta o el centro del campo, puede jugar por cualquiera de las dos bandas, ejercer de segundo delantero e incluso ha desempeñado funciones de lateral. Esa capacidad para interpretar diferentes roles encaja muy bien en el libreto de Enzo Maresca.

Allan Elias, con Hugo Viana / @ManCity

No obstante, no ha sido el italiano el que ha convencido al jugador. Fue Hugo Viana. El director deportivo del City fue uno de los grandes valedores de Allan y terminó siendo determinante para ficharlo. "Hablé con Hugo. Me dio toda la tranquilidad y confianza para venir aquí. Me dijo que tendré minutos", explicó el brasileño en su primera entrevista como jugador citizen. De este modo, el propio extremo deja claro que la intención del City es darle minutos esta temporada en el Etihad.

Allan es un futbolista que crece con el regate, el cambio de ritmo y el uno contra uno. Un perfil muy técnico, forjado en el fútbol sala, deporte que practicó desde los siete hasta los catorce años, que tiene muy buena pinta.

Otro de los motivos que empujó al City a ir a por él es su capacidad de trabajo. El club mancuniano destacó en sus informes que trabaja para el equipo, tiene personalidad y no se esconde en los grandes escenarios.

El salto, eso sí, será mayúsculo. Allan pasa de São Paulo a Manchester y del Brasileirao a una Premier League mucho más exigente en ritmo, intensidad y velocidad de ejecución de todas las acciones. Él mismo admite que su primera prioridad será adaptarse al fútbol inglés y al idioma. "Estoy muy centrado en adaptarme aquí", explicó. "Cuando me haya adaptado, podré jugar un buen fútbol", añadió.

Un camino, el de pasar del Palmeiras al City, que ya recorrieron Gabriel Jesus y Vitor Reis antes. Ahora, Allan se convierte en el siguiente talento del Verdão en cruzar el Atlántico rumbo al Etihad.