Álex Jiménez es la nueva joya de Iraola: gol a un Liverpool mermado

Locura en el Vitality Stadium. Evanilson castigó una desconexión tremenda de un Van Dijk que se confió en exceso y permitió al brasileño poner al Bournemouth por delante en el marcador. Álex Jiménez, lateral derecho de 20 añitos nacido en Leganés, se estrenó como goleador para aumentar distancias y hundir a un Liverpool que, sin embargo, revivió: Van Dijk enmendó su error con un cabezazo y el polivalente futbolista húngaro firmó un 2-2 que pareció definitivo... hasta que Adli marcó el 3-2 en el último minuto de partido.

Álex Jiménez es una de las caras nuevas de un Bournemouth desmantelado a base de talonario. Formado en La Fábrica, puso rumbo al AC Milan en verano de 2024 a cambio de cinco millones. Tras un año como 'rossonero', hizo las maletas para unirse al proyecto de Andoni Iraola en calidad de cedido. Se convirtió de inmediato en una pieza clave en el esquema del técnico de Usurbil, habitualmente como lateral derecho, aunque contra el Liverpool actuó de extremo.

Hizo gala de su velocidad e intensidad para, tras un buen desmarque a la espalda de la zaga 'red', anotar su primera diana como 'cherry'. Van Dijk recortó distancias y Szoboszlai, con un trallazo de los suyos, igualó la contienda. La traca final nos la tenía reservada un Amine Adli que desató la locura en el Vitality Stadium al marcar el 3-2 definitivo en el último suspiro.

Toman aire los de Iraola en la tabla, que se alejan de un descenso que marca el West Ham pese a su triunfo ante el Sunderland. Los de Arne Slot se mantienen cuartos... a 14 puntos de un Arsenal que recibe al Manchester United el domingo.