Alex Jiménez, del Milan, se marcha cedido al Bournemouth

El madrileño Alejandro Jiménez, lateral izquierdo del Milan, completó este lunes, en el último día de mercado, su llegada en calidad de cedido al Bournemouth inglés, entrenado por Andoni Iraola.

"El Milan anuncia que ha cedido temporalmente, con derecho de compra que se convierte en obligación si se dan determinadas condiciones, los servicios deportivos del futbolista Alejandro Jiménez Sánchez al Bournemouth. El club le desea a Alejandro lo mejor para la temporada deportiva", informó el Milan en su comunicado.

El lateral de Leganés, criado en la cantera del Real Madrid, que todavía tiene una opción de recompra del jugador, dejará en las arcas del club 'rossonero', según medios locales, unos 2 millones de euros por la cesión y, en caso de que se formalice el verano que viene, unos 18 por la compra.

Jiménez, de 20 años, dio el salto al primer equipo del Milan la pasada campaña, desastrosa para el equipo 'rossonero' por haberse quedado fuera de competiciones europeas. Fue un jugador que tuvo protagonismo tanto con Paulo Fonseca como con Sergio Conceicao, con los que sumó un total de 26 partidos entre Serie A y Copa Italia.

Pese a haber jugado 45 minutos en la primera jornada de esta campaña, como suplente en la derrota ante el Cremonese, Jiménez se quedó fuera de la convocatoria para el Lecce en la segunda jornada, decisión de un Massimiliano Allegri que, según apuntan desde Italia, habría castigado al jugador por varios retrasos en los entrenamientos.

La marcha del madrileño, que tiene contrato como 'rossonero' hasta 2028, deja prácticamente huérfano el carril zurdo, pues la también ausencia del galo Theo Hernández, jugador del Al-Hilal, coloca al ecuatoriano Pervis Estupiñán como único lateral zurdo puro en la plantilla.

"EMOCIONADO CON EL PROYECTO"

El jugador de Leganés se ha manifestado "emocionado" con el proyecto del club inglés, con el que espera cumplir su "sueño" de jugar en la Premier League. "Estoy muy contento, estoy muy emocionado por este proyecto que me ha dado la bienvenida tan bien. Tengo muchas ganas de empezar a entrenar con el equipo y a disputar partidos. Siempre ha sido uno de mis sueños jugar en la Premier League y si puedo cumplirlo, seré feliz", dijo.

Los 'Cherries' se guardan una opción de compra obligatoria de unos 16,5 millones de libras (20 millones de euros). La llegada de Jiménez al equipo de Andoni Iraola se produce en una verano de muchas bajas para los ingleses, después de perder a Dean Huijsen, Ilia Zabarnyi y Milos Kerkez, vendidos a Real Madrid, Paris Saint Germain y Liverpool, respectivamente.