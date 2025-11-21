Alerta Cole Palmer con el Barça en el horizonte

De la forma más inesperada y absurda posible, Cole Palmer sembró el caos en Stamford Bridge. El '10' del Chelsea, ausente en los últimos once compromisos de los 'blues' por una lesión en la ingle, sufrió un accidente doméstico que le impedirá enfrentarse al FC Barcelona el próximo martes.

"Ha tenido un accidente en casa en el que se ha golpeado el dedo. Seguro que no jugará en este partido, y seguro que tampoco con el Barcelona ni con el Arsenal. Por desgracia, hace dos días tuvo un accidente en casa y se golpeó un dedo del pie. Se lo ha fracturado. Es una pena, pero estas cosas pasan", lamentó Enzo Maresca en previa de la visita al Burnley.

Cole Palmer, junto a Enzo Maresca, durante la temporada 2025-26 / EFE

"No es algo muy importante, pero no va a estar de vuelta la semana que viene", añadió. El inglés, vital en el Chelsea, se fracturó el dedo del pie y causará baja ante los 'clarets' este sábado y, por tanto, tampoco estará disponible para recibir al cuadro de Hansi Flickel martes.

KO ante Barça y Arsenal

Es, sin duda alguna, un severo contratiempo para un Enzo Maresca que preveía contar de nuevo con un Cole Palmer que iba a apurar para estar ante el Barça. Según afirmó su técnico, se perderá los siguientes tres compromisos del Chelsea: Burnley, Barça y Arsenal.

"Me ha pasado muchas veces que me despierto por la noche para ir al baño y me doy un golpe por el camino. Son cosas que pueden pasar. Estaba muy cerca de volver. Casi se había recuperado de la ingle, lo cual son muy buenas noticias, pero ahora tiene este pequeño problema", detalló el técnico 'blue'.

El internacional inglés empezó a sufrir molestias en la zona inguinal el pasado 20 de septiembre en la derrota contra el Manchester United y estuvo los dos últimos meses en la enfermería 'blue'. De hecho, esta temporada apenas ha podido disputar tres compromisos ligueros, llegando a anotar un gol, y otro en la Champions League, competición en la que también vio portería.