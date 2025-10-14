Última llamada para Garnacho: no hay margen de error

Fan declarado de Cristiano Ronaldo, Alejandro Garnacho soñaba con triunfar en el Manchester United, como lo hizo el portugués en los inicios de su carrera. La narrativa era perfecta. El argentino también era extremo, diestro y jugaba en Old Trafford. De hecho, coincidieron en el club durante la última etapa del actual jugador del Al-Nassr como ‘red devil’.

Sin embargo, los goles, asistencias y regates de quien prometía ser un jugador diferencial para el equipo inglés en un futuro cercano se transformaron en reproches, malas palabras y gestos poco profesionales. Rúben Amorim le puso la cruz y dejó claro al club que lo quería fuera en verano. La relación entre ambos se rompió por completo; Garnacho se cayó del once -y también de varias convocatorias-, y el argentino quiso vengarse en la final de la Europa League ante el Tottenham, señalando públicamente a su entrenador, al igual que lo hizo su entorno.

El delantero del Manchester United Alejandro Garnacho (i) dispara a puerta durante la final de la Liga Europa que Tottenham Hotspurs y Manchester United disputan este miércoles en el estadio de San Mamés, en Bilbao / Luis Tejido / EFE

Según 'The Athletic', antes de ese partido ya había comentado a su grupo de amigos que quería irse al Chelsea. Leyendas del club como David Beckham criticaron su comportamiento. Después de un verano lleno de rumores, acabó fichando por el conjunto 'blue'.

Chelsea o grada

El 'Bichito' llegó a Londres por 46,2 millones de euros y con una ambiciosa misión: convertirse en titular en uno de los equipos con más competencia en ataque de la Premier League. Un propósito que, de momento, aún está lejos de cumplir. Garnacho llegó al club en un estado de forma muy mejorable y Maresca preparó un plan de adaptación más largo de lo esperado.

Garnacho posa como futbolista del Chelsea / @ChelseaFC

Su debut en la Premier League se produjo en la cuarta jornada contra el Brentford, y le costó duras críticas en Inglaterra por su pasividad defensiva. Jugó solo 11 minutos y muchos lo consideran uno de los culpables del empate en el tiempo añadido por no seguir a su marca en una jugada a balón parado.

Primeros pasos

Después de sumar 23 minutos discretos contra el Bayern, se perdió el partido de liga contra el United, disputó una hora frente al Lincoln en la EFL Cup y volvió al banquillo contra el Brighton. La primera oportunidad que aprovechó fue en la Champions contra el Benfica, al provocar el autogol que dio los tres puntos al Chelsea. Unos brotes verdes que Maresca le reconoció en rueda de prensa, asegurando que “estuvo muy bien”, y lo recompensó siendo titular contra el Liverpool en Premier League, donde firmó un buen encuentro.

Alejandro Garnacho celebra el gol del Chelsea ante el Liverpool / Frank Augstein / AP

Pese a ello, aún tiene mucho por demostrar, tanto dentro como fuera del campo. Tiene talento y descaro, pero debe transformarlos en cifras para su equipo y, por supuesto, dar un paso adelante en cuanto a mentalidad y compromiso.

¿Se ganará un puesto para el Mundial?

Hace unos años no había ninguna duda de que Alejandro Garnacho estaría en el Mundial de 2026 con Argentina. Es más, se confiaba en que el futbolista nacido en Madrid sería uno de los mejores de la plantilla, pero ya ha pasado casi un año desde su último partido con la albiceleste.

Alejandro Garnacho, con la selección de Argentina / 'X'

Fue el 15 de noviembre de 2024 ante Paraguay, en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción, correspondiente a la undécima jornada de clasificación para el Mundial en Sudamérica, que terminó con derrota para los de Scaloni (2-1). Garnacho jugó 26 minutos, sustituyendo a Alexis Mac Allister en el 64’. Desde entonces, merecidamente, se ha quedado fuera.

Pero hay un rayo de esperanza para él. Lionel Scaloni, al ser preguntado sobre Matías Soulé, le abrió ligeramente la puerta de la selección. "Matías Soulé está en nuestro punto de mira, al igual que otros jóvenes que pueden aportar su granito de arena a la selección nacional, como Buonanotte, Garnacho y Carboni", espetó el seleccionador argentino. Es la última llamada para optar a comprar un vuelo hacia Estados Unidos, México y Canadá. Solo él sabe si llegará a embarcar o no.