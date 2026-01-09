De albañil a historia de la Premier: Igor Thiago, un 'killer' letal forjado en la adversidad

Seguramente, el nombre de Igor Thiago (Gama, Brasil, 2001) ha empezado a resultar familiar a muchos seguidores del deporte rey esta temporada, cuando el delantero brasileño del Brentford se ha presentado a todo el mundo a base de goles y más goles en una de las competiciones más exigentes del mundo. Sin embargo, su historia, la del brasileño con más goles marcados en una sola temporada de la Premier League (y eso que queda toda la segunda vuelta por delante), no siempre ha sido de color de rosa.

Formado en las categorías inferiores del Cruzeiro, club al que llegó en 2019 procedente del humilde Vere FC, abandonó Belo Horizonte en 2021 para empezar su camino a Europa. El primer capítulo lo escribió en Bulgaria, de la mano de uno de los mejores clubes del país: el Ludogorets. Marcó 20 goles la temporada 2022-23 y subió un escalón importante al marcharse a Bélgica, al Brujas, club que marcó definitivamente un antes y un después en su vida: una sola temporada le bastó para ganarse el billete a la Premier League.

Máximo goleador brasileño en una sola temporada de la Premier

Ahora, estrella del Brentford, que pagó 33 millones de euros por él hace dos veranos (había marcado 29 tantos en su única temporada en tierras belgas), Igor Thiago firmó una mala primera campaña, con solo ocho partidos disputados y ni un solo gol en su contador. No obstante, ahora, con su doblete ante el Sunderland, registra 16 dianas en 21 encuentros, y se ha destacado como el futbolista brasileño con más goles en una sola temporada de la liga inglesa.

Una hazaña maravillosa que, sin duda, dedica a su padre, quien marcó tristemente su infancia cuando falleció con 39 años (Igor tenía 13). En una entrevista con el Daily Mail explicó su historia en Gama, cerca de Brasilia, donde tuvo que trabajar muchísimo para ayudar a su madre a salir adelante.

Mis primeros trabajos fueron quitar maleza del campo cuando tenía unos 11 o 12 años Igor Thiago — En una entrevista en el 'Daily Mail'

"Empecé a trabajar muy joven. Mis primeros trabajos fueron quitar maleza del campo cuando tenía unos 11 o 12 años. Vi a mi padre y a mi abuelo haciéndolo en el campo y quise ser como él, así que también empecé a quitar maleza. A veces los vecinos me pedían que lo hiciera y ganaba unos 50 reales (unos ocho euros) por ello", detalló.

El padre de Igor, Valter, falleció a los 39 años. El ahora jugador del Brentford tenía 13. "Fue una época muy difícil para nosotros. Las cosas en casa empezaron a complicarse mucho. Mi padre era muy importante para mí. No suelo hablar mucho de él en las entrevistas, no me gusta hacerlo, pero creo que ha llegado el momento de hacerlo. Perderlo fue muy duro para mí", reconoció.

Igor Thiago celebra un col con el Brentford / Dave Shopland

Después del trágico suceso, Igor trabajó como repartidor en supermercados, renunciando a la escuela para ganar algo de dinero, para poder ayudar a su madre porque "a veces no había dinero para comer". No era la única tarea que hacía para traer dinero a casa. "A veces ayudaba a mi tío, que era albañil. Siempre que tenía trabajos de construcción, lo acompañaba. Esos trabajos, cuando era niño, fueron muy importantes para mi crecimiento. Me enseñaron a valorar las cosas, a apreciar el trabajo duro, y me motivaron a perseguir lo que tengo hoy en día", añadió.

Hoy, cada gol de Igor Thiago sirve para honrar a quien ya no está.