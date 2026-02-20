Alarma en el Tottenham: el descenso amenaza con pérdidas millonarias

El peligro del descenso ya daña la imagen del Tottenham Hotspur, que va a perder uno de sus patrocinadores principales por la mala situación del equipo en las dos últimas campañas. Según el diario británico 'The Telegraph', uno de los mayores patrocinadores del club -que no ha sido nombrado por razones legales- y que lleva varios años dejando millones en las arcas, ha decidido no renovar su contrato ocurra lo que ocurra este año.

El declive del equipo en las últimas temporadas, el desprecio a competir en la Premier League la temporada pasada, priorizando la lucha por la Europa League, y el mal ambiente en el estadio, con continuos abucheos en los partidos, son algunas de las causas que dicha fuente cita para explicar el porqué de la marcha de este patrocinador, que puede no ser la única en los próximos meses, sobre todo si se consagrara un descenso al Championship (Segunda división inglesa), que ahora mismo está a cinco puntos de distancia.

El club londinense, que el año pasado también acabó más cerca del descenso que de Europa, salvó la temporada con la conquista de la Europa League, su primer título desde 2008, y este curso espera repetir receta, ya que mientras sufre en liga y ha quedado eliminado de las copas domésticas, en la Champions pasó cuarto la fase de grupos y espera rival en octavos de final.

El Tottenham llegó a un acuerdo esta semana para congelar los precios de los abonos de cara a la temporada que viene, la segunda consecutiva sin subidas, ante la amenaza de un posible descenso. Según 'The Athletic', el conjunto inglés ha tomado esta decisión tras consultarlo con los grupos de aficionados, que ya se quejaron esta temporada al retirar las ayudas a los abonados de más de 65 años.

La última vez que el club londinense aumentó los precios de los abonos fue en la temporada 2024-2025, cuando los subió un 6%. Esto provocó que el abono más barato en el Tottenham Hotspur Stadium costara 856 libras (980 euros).

El contexto actual del Tottenham es de incertidumbre total, después de que el club despidiera en los últimos días a Thomas Frank y haya contratado al croata Igor Tudor como técnico interino hasta final de temporada. Tudor, ex de la Juventus, tendrá su bautizo este domingo contra el Arsenal en el derbi del norte de Londres.