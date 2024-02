Alarma Thiago: podría perderse lo que queda de temporada

Thiago Alcántara no ve la luz al final del túnel. Las lesiones siguen golpeando sin cesar al centrocampista del Liverpool, hasta el punto de que podría poner punto y final a su temporada a pesar de que solo estamos en febrero. Jürgen Klopp, técnico de los 'reds' se mostró pesimista en rueda de prensa.

"No tenemos fecha de vuelta para él. No sé si jugará más esta temporada. Hay cosas que tiene que hacer, pero no es una lesión a corto plazo. No entrenará las dos próximas semanas", explicó el entrenador alemán, que dejará el Liverpool a final de temporada.

Thiago Alcántara, en su último partido contra el Arsenal / EFE

Un infierno sin fin

La cadera está siendo el gran problema de Thiago. Tras lesionarse en abril del año pasado, el futbolista de 32 años estuvo 9 meses parado sin jugar. Regresó el pasado 4 de febrero, disputando cinco minutos en la derrota del Liverpool ante el Arsenal (3-1) en Premier League, pero sufrió una nueva recaída de su lesión, que le podría dejar sin jugar lo que queda de temporada.

Otro jugador que también podría perderse la temporada es Stefan Bajcetic. El joven futbolista español, de solo 19 años, apenas pudo disputar dos partidos al inicio de temporada, antes de caer lesionado, frenando su meteórica progresión iniciada la pasada temporada. El centrocampista es baja desde septiembre por un "problema de crecimiento" del que no se ha especificado más. "Nadie le está frenando, así que debe de haber una buena razón por la que no ha recibido el alta", explicó Klopp sobre su caso particular.