Alarma en el Chelsea con Palmer: “destrozado” tras el Mundial

La situación de Cole Palmer empieza a generar inquietud en el Chelsea y también en el entorno del fútbol inglés. El atacante atraviesa una temporada marcada por problemas físicos y una evidente pérdida de frescura, en un contexto de acumulación extrema de partidos que vuelve a poner en el foco el debate sobre el calendario.

El futbolista blue apenas ha disputado 19 de los 42 encuentros posibles este curso. Después de completar la campaña 2023-24, enlazó la Eurocopa de 2024 con Inglaterra y, sin apenas descanso estival, participó en el Mundial de Clubes con el Chelsea en 2025. Una concatenación de compromisos que le ha pasado factura.

Y justo así lo denuncian desde la Asociación de Futbolistas Profesionales (PFA). Su director ejecutivo, Maheta Molango, lanzó una advertencia sobre el desgaste de las grandes figuras del mundo del fútbol. El mandatario, en un acto organizado por el Financial Times, aseguró que Palmer terminó “destrozado” tras el regreso del equipo a los entrenamientos postMundial y alertó de que el negocio está llevando a los jugadores al límite.

“Para nosotros, la preocupación es, por supuesto, el bienestar del jugador, porque. Cole Palmer podría irse si participa en el Mundial. Sería encadenar tres veranos consecutivos sin descanso”, explicó.

“Estar 10 semanas con la selección nacional y luego esperar que en cuatro días esté en Estados Unidos para jugar el Mundial de Clubes que termina el 14 de julio para luego regresar en dos semanas para entrenar... Estuve en el campo de entrenamiento del Chelsea y cuando regresaron estaban destrozados", añadía.

La consecuencia, según la PFA, es evidente: fatiga acumulada, mayor riesgo de lesión y una merma en el rendimiento. "Esta es la realidad. Uno se pregunta si esto es lo que queríamos como industria. No estoy seguro. Creo que a veces debemos ser honestos con nosotros mismos y comprender que, a veces, menos es más", dijo, recordando que la Premier League genera más de 4.000 millones de libras por 38 jornadas y defendió la necesidad de “valorar la escasez” del producto, subrayando que el hecho de que los futbolistas sean millonarios no les concede “un pulmón o una pierna extra”.

"Cuando veo la última ventana internacional y veo a (Jude) Bellingham fuera, a Lamine Yamal fuera por un lado, a Lucy Bronze fuera, ¿es este el fútbol que queremos ver? Porque, francamente, la gente no quería gastar dinero solo para ver jugar a alguien como yo", concluía.

Palmer, de hecho, no ha vuelto a entrar en una convocatoria de Inglaterra desde el pasado mes de junio, una circunstancia que preocupa en el país y compromete su presencia en la próxima gran cita internacional.