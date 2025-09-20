Los ahorros del Aston Villa, la ruina de Monchi y Emery

El Aston Villa afrontaba este verano la necesidad de una renovación profunda, tras una temporada en la que el equipo de Unai Emery dio muestras de estancamiento. A pesar de haberse quedado a las puertas de eliminar al campeón de la Champions (un gol les separó de apear al PSG), el curso se antojó insuficiente en Premier League, quedándose con la sexta plaza en la última jornada para entrar a Europa League.

Este verano, entonces, las limitaciones financieras marcaron el rumbo de la planificación: mientras sus rivales directos invertían cantidades millonarias en fichajes, los de Birmingham se vieron obligados a recurrir a cesiones y transferencias a coste cero. Monchi, director deportivo, se inventó malabares para encontrar refuerzos de altura que no bajaran el nivel de la plantilla del técnico guipuzcoano. Pero la tragedia se está consumando.

Monchi, director deportivo del Aston Villa / EFE

El curso pasado llegaron Marcus Rashford, Marco Asensio y Axel Disasi. Tanto el inglés como el español ofrecieron un salto inmediato de calidad que mantuvo al Villa cerca de regresar a la Champions League, pero la sensación actual es que los refuerzos veraniegos no han tenido el mismo impacto. En inversiones solo gastaron 30 millones de euros por Evann Guessand, delantero del Niza, y 500 mil euros en Marco Bizot, el portero llamado a reemplazar a un Dibu Martínez que se terminó quedando. Además, cedidos llegaron Sancho y Elliott, y Lindelöf se incorporó como agente libre.

Y, con ellos, también hay problemas. Jadon Sancho arrastra problemas físicos, Guessand necesita tiempo para aclimatarse a la Premier League y fichajes de alto coste como Ian Maatsen, Amadou Onana o Donyell Malen no han logrado consolidarse como titulares.

RENDIMIENTO DESASTROSO

El equipo, por tanto, se resiente en sus resultados: actualmente son el 19º clasificado, en puestos de descenso, con solo dos puntos tras dos partidos, y una dolorosa eliminación en la Copa de la Liga a manos del Brentford. De hecho, en el partido copero -quinto oficial de su temporada- apenas marcaron el primer gol del curso, algo impensado años atrás.

Este desequilibrio entre la inversión realizada y el rendimiento obtenido ha generado dudas sobre la dirección del proyecto. El Villa ha gastado cerca de 180 millones de de euros desde 2024 en reforzar el plantel, pero apenas cuatro de los catorce jugadores más utilizados la pasada campaña fueron incorporados en la era Emery, lo que sugiere cierta falta de evolución.

Y ahora, la gran diferencia respecto a otros competidores es que el Aston Villa no puede corregir sus errores con talonario. Mientras clubes como el Manchester United desembolsan más de 200 'kilos' en reforzar su delantera, los de Emery se han visto incluso obligados a vender a talentos formados en casa, como Jacob Ramsey al Newcastle (40M) para obtener oxígeno financiero. Aun así, sería injusto cargar toda la responsabilidad sobre la dirección deportiva de Monchi y compañía: la Premier League se ha convertido en una carrera en la que quien no mejora, retrocede.

Mientras tanto, la temporada sigue su curso. La próxima semana se viene el debut en Europa League contra el Bolonia y el Sunderland, recién ascendido, será su próximo rival en Premier, buscando escapar a las plazas de descenso. El ahorro ha salido muy caro para Monchi, Emery y compañía.