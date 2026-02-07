¿Ahora quién critica a Wirtz?

Florian Wirtz ha estado en el punto de mira durante muchos meses. Tanto en la prensa nacional como, evidentemente, en la internacional, con Inglaterra y Alemania a la cabeza. Que si el alemán se ha metido en un lío, que si nadie esperaba a este Wirtz, que si no está a la altura… Incluso lo llegaron a bautizar como el ‘Agente 007’, tras su mal arranque en la Premier League, por sus 0 goles y 0 asistencias en 7 partidos. Ingenioso, hay que reconocerlo.

Ahora bien, parte de esas críticas tenían sentido, sobre todo si se miraba el nivel del equipo de Arne Slot, que había fichado a la carta para volver a dominar la Premier. Pero también demostraban que muchos de los que se sumaban al carro de cuestionar al alemán, se dejaban llevar más por los datos que por lo que realmente sucedía sobre el césped. Habiendo costado 125 millones de euros, es entendible.

Florian Wirtz, jugador del Liverpool / ADAM VAUGHAN

En el fútbol, los datos no son una verdad absoluta. Se veía a un Wirtz más apagado, pero también más solo y alejado de la posición donde realmente es determinante, aunque seguía regalando chispazos de aquel jugador que inventaba fútbol en una baldosa. Su magia intentaba brillar en un equipo que apagaba a cualquiera y las estadísticas lo estaban ‘matando’.

Jugador del Mes de enero en la Premier League

Con paciencia y algo de terapia con el césped inglés, Wirtz sobrevivió a la tormenta. El 20 de diciembre, sirvió su primera asistencia en Premier. Siete días después, rompió su sequía goleadora. Comenzaba su particular resurrección.

Hoy, menos de dos meses después, el tema Wirtz ha dejado de ser trending topic. ¿Por qué? Porque los números ya no mienten: 14 goles participando entre dianas (6) y asistencias (8). Eso signífica que ya está cómodo en Anfield, que se empieza a entender con sus compañeros.

Los que lo seguían en Leverkusen saben que aún tiene mucho más que ofrecer y que solo acaba de despertar. Y parece que, con él, el Liverpool también. Los ‘reds’, que empezaron la temporada como si hubieran olvidado cómo jugar al fútbol, solo han perdido un partido de los últimos 16. Sin opciones en la Premier League, buscarán resurgir en la Champions. Lo que parecía un fracaso anunciado se está convirtiendo en una lección.