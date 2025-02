¿Hasta cuándo aguantará este United de Amorim?

Algunos no entendieron cómo Ten Hag, en un club con la historia del Manchester United, había aguantado tanto tiempo en el banquillo de Old Trafford con un proyecto que no paraba de dar bandazos. Ahora, con perspectiva, queda más que claro que la cosa no iba de técnicos y que la crisis del club tiene raíces profundísimas que van más allá de quién ocupa el banquillo o quién está sobre el verde. Van entrando y saliendo jugadores, pero los resultados están siendo un desastre.

Llegaba Rúben Amorim, un entrenador que venía de devolver a la grandeza al Sporting de Lisboa, con un juego atractivo y muy ofensivo, pero se ha encontrado en el Manchester United a un equipo que no sabe qué rumbo debe coger.

"Seguramente estamos siendo el peor equipo de la historia del Manchester United. Tenemos que reconocerlo e intentar cambiarlo. Ahí tenéis el títular que queréis", dijo el técnico en la rueda de prensa tras el encuentro contra el Brighton.

Un proyecto que se rompe

No están los jugadores en su mejor momento, pero tampoco el técnico parece que haya dado con la tecla para empezar a salir de la crisis que atraviesa el equipo. Desde luego, los resultados dejan muchísimo que desear. 19 partidos con un balance de 9 victorias, 2 empates y 8 derrotas. Un equipo irregular como pocos capaz de competir en grandes escenarios y, en cambio, caer estrepitosamente ante rivales de menor entidad. Como lo perpetrado ante el Crystal Palace. Un nuevo fracaso en Old Trafford.

Un doblete de Mateta fue suficiente para 'matar' a un United que llegó a área rival, pero que volvió a evidenciar sus problemas para ver portería y las facilidades para encajar. Además, se le siguen acumulando los problemas.

A la durísima derrota, Amorim tuvo que lamentar la lesión grave de Lisandro Martínez, que apunta a estar en el dique seco durante unos cuantos meses.