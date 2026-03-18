Aficionados del Manchester United piden "un año más" a Casemiro

Cánticos vitoreando la actuación de Casemiro en el más reciente partido del Manchester United inundaron el campo de Old Trafford, pidiendo la permanencia del mediocampista al menos "un año más". Consecuencia de las grandes actuaciones del brasileño durante los últimos meses con el equipo inglés.

Aplaudido por todos los presentes marchó del campo el mediocampista brasileño, quien anotó de cabeza uno de los tres goles de los Reds en la victoria (3-1) sobre el Aston Villa en la Premier league. Otra destacada actuación en una revolucionada segunda mitad que ya ve al United en el tercer puesto de la liga y que le conseguiría una plaza europea para la siguiente campaña.

Aunque la permanencia de Casemiro en el club inglés luce improbable, puesto que ya se ha tomado la decisión de su salida, los aficionados no dejan de alentar y esperan cumplir su meta de prolongar su estancia en el equipo mancuniano.

Con fecha de salida

Apenas el pasado 22 de enero, club y jugador anunciaron que al final de la temporada separarían sus caminos, optando por no extender el contrato vigente; lo que verá a Casemiro incorporarse a un nuevo equipo como agente libre después del Mundial este verano.

Jugadas ya 30 jornadas, tan solo quedan ocho partidos en la temporada del Manchester United en la Premier League. El último de estos encuentros será el 24 de mayo, en condición de visita ante el Brighton, en el que sería el último juego del brasileño en el club.

Desde su llegada en agosto de 2022, ha participado en 154 partidos, anotando 24 goles y repartiendo 14 asistencias; siendo clave en la conquista de la Carabao Cup en 2023 -- en la cual anotó en la final -- y la FA Cup 2024.

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Aún a sus 34 años sigue demostrando ser un mediocampista diferencial en los partidos, razón por la cual ha iniciado 27 de los 28 partidos que ha jugado esta temporada con el United. Del mismo modo, permanece como capitán de la Selección de Brasil, que dirigida por Carlo Ancelotti buscará romper una sequía de 32 años y levantar la Copa del Mundo.