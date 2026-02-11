Los aficionados de estos equipos sí podrían cortarse el pelo, a diferencia del hincha del Manchester United y su maldición de los cinco partidos

La cuenta sigue y la cita de Frank Ilett con el peluquero deberá esperar, después de que el Manchester United rompiera una racha de cuatro victorias con un empate a uno en su visita al West Ham.

El reto que se impuso Frank Ilett parecía fácil: No cortarse el cabello hasta que el Manchester United hilara cinco victorias. Así lo anunció en redes sociales el 5 de octubre de 2024, días después de que los Red Devils registraran su tercer empate en cuatro partidos. Pues han pasado 494 días y la cuenta sigue.

Un desafortunado reto, ya que en realidad la última vez que el United hilvanó cinco triunfos fue entre enero y febrero de 2024. ¿Antes de eso? Habría que remontarse a un periodo entre diciembre 2022 y enero 2023.

Pero, ¿y si Ilett fuera aficionado de otro equipo?

Manchester City

¿Y si Frank Ilett apoyara al odiado rival? Mejor suerte habría tenido -- o al menos su peluquero --, no solo por los títulos que ha ganado el City en la última década, pero porque desde que se planteó el reto, el equipo ha sumado tres rachas de cinco o más victorias, la primera de ellas entre abril y mayo de 2025.

Aunque el City hiló una quinta victoria el 26 de octubre de 2024, dicha racha inició el 1 de octubre; cuatro días antes de que Ilett comenzara su reto.

FC Barcelona

Poco habría durado el reto, porque el 6 de octubre el Barça ganó su segundo partido de una racha que se extendería hasta las siete victorias, antes de caer ante la Real Sociedad el 10 de noviembre de 2024.

Después de aquella derrota, el Barcelona ha registrado seis rachas de cinco o más victorias en todas las competencias.

Real Madrid

Tres meses habría tardado en ir al peluquero -- nada fuera de lo común.

Fue ante el Pachuca en la final de la Copa Intercontinental (18/12/24) que el Real Madrid inició una racha de exactamente cinco victorias, hasta que perdió la Supercopa de España ante el Barcelona.

Después de aquella derrota, el Madrid ha tenido cuatro rachas de cinco o más victorias.

Villarreal

Seguramente una sorpresa para muchos en esta lista. Pero es verdad. Aunque apenas suma una racha de este tipo (entre abril y mayo de 2025), es más de lo que puede presumir el Manchester United.

Bayern Múnich

Aunque es un poco injusto comparar al Manchester United con el Bayern Múnich, dada la autoridad con la que el equipo alemán ha dominado la Bundesliga, en este lapso de tiempo, cinco veces ha hilado el Bayern rachas de cinco o más victorias.

Para ser exactos, su primera racha de este tipo fue entre octubre y noviembre de 2024. Igual (o más) impresionante es que su racha más larga fue de 19 victorias entre agosto y noviembre de 2025 -- aunque iniciando con tres partidos amistosos.

Chelsea

A lo mejor parece que el nivel de la Premier League no se presta a conseguir tales rachas, pero el Chelsea muestra lo contrario.

Su primera racha de cinco victorias o más llegó entre noviembre y diciembre de 2024, con ocho triunfos, desde entonces lo han conseguido nuevamente en tres ocasiones -- conquistando en el camino el Mundial de Clubes.

Aston Villa

El partido ante el West Ham era importante para al Manchester United, no solo por el corte de cabello de Ilett, pero porque se encuentra a la caza del tercer lugar del Aston Villa en la clasificación de la Premier League.

Un Aston Villa que desde octubre del 2024 ha sumado tres rachas de cinco o más victorias; la primera de ellas entre febrero y marzo de 2025.

Crystal Palace

Sí. Incluso el modesto Crytal Palace puede presumir de una racha de más de cinco victorias.

Aunque los aficionados del United pueden recriminarles que la quinta victoria la consiguieron en un partido amistoso, el Crystal Palace sumó una sexta en su siguiente juego en la FA Cup, completando este ciclo que se extendió entre febrero y marzo de 2025.

Liverpool

Tan solo dos rachas de este tipo ha conseguido el Liverpool en este periodo, pero la primera llegó precisamente entre octubre y noviembre de 2024; por lo que hubiera durado poco más de un mes el reto de Ilett.

París Saint-Germain

El flagrante campeón de la Champions y más reciente miembro de los ganadores de un sextete ha registrado en cinco ocasiones una racha de cinco o más victorias desde octubre de 2024, la primera de ellas en enero 2025.

AC Milan

Faltaba un representante de Italia y no es ni el campeón de la Serie A, ni de la Copa de Italia. Aunque los días de gloria de los rossoneri han sido contados, desde octubre de 2024 suman una racha de cino victorias, conseguida entre agosto y septiembre de 2025.

Por una buena causa

Al menos algo bueno saldrá de la mala fortuna del Manchester United, y es que Ilett compartió que una vez se corte el cabello, lo donará a Little Princess Trust, que se dedica a elaborar pelucas para niñas que han perdido su cabello a causa del tratamiento contra el cáncer o alguna otra condición.