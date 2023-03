Advertencia a Joao Felix

El portugués es feliz en el Chelsea y no quiere volver a las órdenes de Simeone Pero el Atlético no quiere malvenderlo y espera que el equipo inglés lo compre por no menos de 100 millones de euros

João Félix se fue a Londres en busca de la felicidad, la que no tenía con Simeone en el Atlético, donde muchas veces tenía que ver los partidos desde el banquillo. Portugués y argentino eran incompatibles y por eso su cesión al Chelsea se vio como una buena oportunidad para todos.

Y de momento el cambio de aires le ha sentado bien al portugués, donde es importante en el Chelsea, titular habitual, aunque estuvo tres partidos sancionado. Pero cuando acabe la temporada, se tiene que decidir su futuro.

Sigue toda la Premier League en exclusiva por DAZN. Bienvenidos a la mejor parte

João Félix tendría que regresar a Madrid, pero el Chelsea parece interesado en que siga en su plantilla. Lo que ocurre es que para que cristalice el traspaso, el Atlético no quiere perder dinero. Hay que recordar que el equipo madrileño pagó 127 millones al Benfica por el portugués y aunque es consciente de que no puede pedir esa misma cantidad, no quiere ni mucho menos malvender al jugador y pretende obtener un mínimo de 100 millones de euros.

Pero para que el Chelsea esté dispuesto a pagar esa cantidad, João Félix tiene que dar argumentos y de momento no han sido sobresalientes, con dos goles en siete partidos.

Se espera que de aquí a final de temporada mejore sus prestaciones y el Chelsea acepte la cifra que solicita el Atlético. En caso contrario, su regreso a Madrid reactivaría el problema para el Atlético.