Adiós a una tradición legendaria del fútbol inglés: el fin de una era

Fue bonito mientras duró. Despídanse del formato que tantas sonrisas sacaba al más futbolero en uno de los días marcado en rojo en el calendario: el Boxing Day. “La tradición futbolística del 26 de diciembre quedará prácticamente rota este año, ya que la máxima categoría cumplirá con sus obligaciones con las cadenas televisivas celebrando los partidos durante el fin de semana”, señala 'The Times'. ¿Qué implica este cambio? Pues que el Boxing Day 2025/26, que cae en viernes, ofrecerá solo uno de los 10 encuentros de la jornada.

Acostumbrados a celebrar las festividades navideñas acompañados de buen fútbol inglés, este año habrá que conformarse con la disputa de un encuentro. En la 2024/25, por ejemplo, ocho de los 10 enfrentamientos de la jornada 18 se jugaron el jueves 26 de diciembre. No obstante, por exigencias de los contratos televisivos, los clubes ingleses deben jugar en 33 fines de semana cada temporada, con solo cinco fechas reservadas para compromisos entre semana.

¿Por qué se llama Boxing Day?

El 26 de diciembre de 1860 se jugó el primer partido de la historia del fútbol, con la disputa del derbi en Sandygate Road, el estadio más antiguo del mundo, entre el Sheffield FC y Hallam FC, con triunfo para el Sheffield por 2-0. No fue hasta 1880 cuando irrumpió el primer Boxing Day de la historia, con el Preston North vs West Bromwich y Bolton Wanderers vs Derby County celebrados aquel 26 de diciembre de 1880.

Ahí nació la tradicional jornada liguera en el Boxing Day. Desde entonces, las familias británicas se reúnen para entregarse sus regalos y disfrutar juntos de una apasionante jornada de fútbol.

“Con la ampliación de las competiciones europeas y la FA Cup, que ahora ocupan más fines de semana, la Premier League necesita el sábado 27 y el domingo 28 de diciembre para cumplir con sus obligaciones contractuales”, informa 'The Times'. Un Boxing Day 2025/26 que pasará a la historia, no solo porque rompe con una tradición que encandilaba al espectador, sino porque será el más pobre desde la Segunda Guerra Mundial, con apenas un partido programado para el 26 de diciembre. Se desconoce aún cuál de los diez encuentros de la jornada 18 será el afortunado de ocupar ese hueco solitario en el calendario festivo.

Tradición

Hasta ahora, el récord de menor actividad en esta fecha tan tradicional se remontaba a 1981, cuando solo se jugaron dos partidos. Muy distinto fue el escenario en 2014, la última vez que el Boxing Day cayó en viernes, cuando los diez duelos de la Premier League se disputaron en un solo día, como manda la tradición.

Jornada 18 de la Premier League Arsenal - Brighton Brentford - Bournemouth Burnley - Everton Chelsea - Aston Villa Crystal Palace - Tottenham Liverpool - Wolverhampton Manchester United - Newcastle Nottingham Forest - Manchester City Sunderland - Leeds United West Ham - Fulham

"Dado que el Boxing Day cae en sábado en 2026, la Premier League espera que se vuelva a la normalidad, pero es probable que este año se considere un fin de semana normal, con la mayoría de los partidos el sábado y el domingo, y el último de los 10 partidos el lunes. La EFL y la National League (Championship, League One, League Two y el fútbol inglés no profesional) se mantienen fieles a la tradición, con todos sus partidos programados para el Boxing Day”, añade 'The Times'. Y eso que en Inglaterra son fieles a sus costumbres y tradiciones...