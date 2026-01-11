Adama Traoré se reencontrará con su talismán

Es cuestión de tiempo que Adama Traoré empiece una nueva aventura en este mercado de fichajes de enero. El veloz extremo del Fulham cambiará de casa en Londres, todo apunta a que será para defender los colores del West Ham, tal como indican en Inglaterra, que pagará un traspaso para hacerse con sus servicios de inmediato. Lo necesita para volver a sentirse importante y para poder demostrar que su potencia pueden dar muchos frutos en una liga de la exigencia física de la Premier League.

La apuesta en el club 'Hummer' por él es total. Le ofrecerán un contrato para las próximas dos temporadas y media, es decir, hasta el 30 de junio de 2028. Llega avalado por su entrenador, Nuno Espírito Santo, quien ha pedido expresamente su fichaje porque sabe exactamente qué puede aportar el de L'Hospitalet, con un papel muy secundario en Craven Cottage.

Recuerdos del pasado

Los recuerdos del pasado invitan al portugués a pensar en positivo y lanzarse a por él. Coincidieron tres temporadas en el Wolverhampton, donde Adama mostró su mejor cara en Inglaterra, país al que desembarcó en 2015 al firmar por el Aston Villa. Después vinieron Middlesbrough, Wolverhampton y Fulham, y ahora, salvo sorpresa, el West Ham completará la 'manita'.

Adama Traoré, durante su paso por los Wolves / EFE

Adama ha jugado 131 partidos con Nuno Espírito Santo. El portugués es el entrenador que más veces lo ha dirigido en partidos oficiales y tiene una gran relación con el extremo catalán. Con 10 goles y 18 asistencias bajo su mando, Traoré confía en recuperar su mejor versión con él y poder ayudar mucho a un West Ham que está jugando con fuego en la zona baja de la tabla.

Adama Traoré junto a Nuno Espírito Santo, en su etapa en los Wolves / Wolves

Formado en La Masia, Adama necesita un contexto como este, en el que el entrenador confíe en él de antemano y en el que pueda ser realmente importante, también a nivel táctico. En el West Ham tendrá una magnífica oportunidad para volver al escaparate de equipos con mayores aspiraciones y, sobre todo, para volver a sentirse imparable, como consiguió en el Molineux Stadium.

Este enero, su nombre también se vinculó a los Wolves, pero la situación en el club es muy complicada. Prácticamente equipo de Championship, con casi toda la segunda vuelta por disputar, solo suman 7 puntos en 21 jornadas. En este sentido, la opción del West Ham se presume un poco más cómoda.