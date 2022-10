Adama Traoré se plantea volver a jugar en España

En una entrevista a "El Larguero de la SER", el futbolista español respondió a las preguntas sobre su futuro tras anotar su primer gol en Premier League esta temporada Adama hizo público su deseo de volver a su país natal para jugar a futbol, al que ya volvió durante 6 meses la pasada campaña como jugador del Barça

Adama Traoré anotó ayer su primer gol de la temporada en Premier League en la derrota de su equipo ante el Crystal Palace por 2-1. El Wolves parece no encontrar un atisbo de luz en la presente campaña, el equipo acumula ya seis derrotas en once jornadas ligueras, unos paupérrimos registros que dejan al conjunto de Birmingham en la 17a posición en la tabla, a tan solo un punto del descenso.

Adama pasó por los micrófonos de la SER tras el partido y habló sobre su estado de forma a un mes vista para el inicio del mundial. Tras un periplo de seis meses en el Barça la pasada temporada, el de Hospitalet volvió a su club, el Wolverhampton, donde pese a las lesiones del equipo no está disfrutando de muchos minutos.

El equipo inglés se encuentra inmerso en una espiral de malos resultados que costaron incluso el puesto a su entrenador Bruno Lage, despedido hace pocas semanas.

Traoré declaró que se encuentra en buen estado físico tras un periodo de lesiones : "Me encuentro bien después de la lesión que tuve. Es el tercer partido que juego y estoy contento por el gol a pesar de la derrota. Sigo creciendo cada día más.

"No he podido tener una buena pretemporada. Recaí de otra lesión, pero me están cuidando y estoy empezando a jugar. De momento no he jugado en ningún partido los 90 minutos porque quieren que vaya progresivamente, pero estoy contento con mis aportaciones estos últimos encuentros", manifestó el jugador.

Adama fue preguntado sobre su fugaz paso por Barcelona, la ciudad donde creció, y se mostró muy optimista ante la posibilidad de volver definitivamente al futbol español en un futuro: "Si, claro, España es el país que amo y donde he nacido. Está clarísimo, pero todo a su tiempo. Volví unos meses a Barcelona porque es una decisión que tomé, tenía otras opciones pero volví allí y ayudé y volveré seguramente. No se donde, pero seguro que volveré en su día.

El extremo español es un quebradero de cabeza para cualquier defensa y a día de hoy, parece entrar en una nueva etapa de su carrera profesional, en la que plantea recuperar al 100% su nivel físico en busca de nuevos horizontes. Veremos que le depara el futuro a Adama Traoré en la que es ya su séptima temporada en Inglaterra.